Угонщика, которого с погоней и стрельбой ловили на Киевском шоссе, отправили в колонию

Как сообщает 2 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 8 декабря подсудимый с соучастниками задумали похитить автомобиль. Злоумышленники распределили роли: подельники должны были угнать машину и передать подсудимому, а тот — перегнать к месту сбыта. У дома 25, корпус 1, по Шлиссельбургскому проспекту они, воспользовавшись тем, что за ними никто не наблюдает, разблокировали штатную сигнализацию Hyundai Tucson 2018 года выпуска, проникли в салон, завели машину и уехали.



Затем злоумышленники заменили номера «Хёндэ» на заранее приготовленные поддельные, после чего подсудимый повел автомобиль к месту продажи. Однако на Большом проспекте поселка Выра в Гатчинском районе его задержали полицейские. Сотрудники ГИБДД заметили похищенный автомобиль на 56-м километре трассы Петербург — Псков и начали погоню. Водитель игнорировал требования об остановке, и в Выре инспекторы применили табельное оружие. «Фонтанка» публиковала видео погони.