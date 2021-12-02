Угонщика, которого с погоней и стрельбой ловили на Киевском шоссе, отправили в колонию

Как сообщает 2 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 8 декабря подсудимый с соучастниками задумали похитить автомобиль. Злоумышленники распределили роли: подельники должны были угнать машину и передать подсудимому, а тот — перегнать к месту сбыта. У дома 25, корпус 1, по Шлиссельбургскому проспекту они, воспользовавшись тем, что за ними никто не наблюдает, разблокировали штатную сигнализацию Hyundai Tucson 2018 года выпуска, проникли в салон, завели машину и уехали.
Затем злоумышленники заменили номера «Хёндэ» на заранее приготовленные поддельные, после чего подсудимый повел автомобиль к месту продажи. Однако на Большом проспекте поселка Выра в Гатчинском районе его задержали полицейские. Сотрудники ГИБДД заметили похищенный автомобиль на 56-м километре трассы Петербург — Псков и начали погоню. Водитель игнорировал требования об остановке, и в Выре инспекторы применили табельное оружие. «Фонтанка» публиковала видео погони.
Стоимость угнанного Tucson составляла 1 495 000 рублей. В машине также находились планшет, детское кресло и два видеорегистратора. Совокупный ущерб составил 1 514 000 рублей. Машину и вещи правоохранители вернули владельцу, после чего тот получил соответствующую страховую выплату.
Подсудимый свою вину признал частично: он согласился с обвинением в краже, но отрицал подделку номеров. Суд признал его виновным по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера автомобиля, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Мужчину приговорили к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также взыскали с него в пользу потерпевшего 15 000 рублей компенсации стоимости детского кресла и планшета.