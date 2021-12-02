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Роскомнадзор планирует заблокировать еще шесть VPN-сервисов в России

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Роскомнадзор хочет заблокировать еще шесть VPN-сервисов в России. Ведомства просят отчитаться, насколько эти ресурсы важны для бесперебойной работы предприятий и организаций.

Речь идет о сервисах Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel, говорится в сообщении РКН.

Кроме того, Роскомнадзор планирует ввести «централизованное управление в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации».

«Фонтанка» писала, что 3 сентября Роскомнадзор заблокировал сервисы Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. Отмечалось, что они «создают условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма». В начале лета Роскомнадзор также заблокировал VyprVPN и Opera VPN.

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