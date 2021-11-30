Лукашенко готов предложить Путину вернуть в Белоруссию ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может попросить разместить российское ядерное оружие в республике в ответ на действия НАТО.



Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 19 ноября заявил, что ядерное оружие может появиться в Восточной Европе при отказе Германии от его размещения на своей территории.



«Тогда я предложу [Владимиру] Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь», — сказал 30 ноября Лукашенко в интервью Дмитрию Киселеву.



Телеведущий спросил о возможных ответных шагах на размещение НАТО ядерного оружия в Польше. Белорусский лидер заверил, что готов к принятию аналогичных российских вооружений. Он добавил, что речь идет о том оружии, которое будет наиболее эффективно «при таком соприкосновении».

