FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -6
74.98р84.48р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Лукашенко готов предложить Путину вернуть в Белоруссию ядерное оружие

11
Печать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может попросить разместить российское ядерное оружие в республике в ответ на действия НАТО.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 19 ноября заявил, что ядерное оружие может появиться в Восточной Европе при отказе Германии от его размещения на своей территории.

«Тогда я предложу [Владимиру] Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь», — сказал 30 ноября Лукашенко в интервью Дмитрию Киселеву.

Телеведущий спросил о возможных ответных шагах на размещение НАТО ядерного оружия в Польше. Белорусский лидер заверил, что готов к принятию аналогичных российских вооружений. Он добавил, что речь идет о том оружии, которое будет наиболее эффективно «при таком соприкосновении».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

AlBerkut
А можно и мне тоже?
Так, на всякий случай...
А что, кто мины да гранаты ржавые дома хранит, а у меня своя СБЧ будет😂😂😂

Не, лукашонка вообще классно устроился. И импортёр, точнее главтранзитёр в Россию вообще почти всего, беспошлинно, всё же 'сделано в ТС' - креветки, бананы, хамон с пармезаном, запчасти контактные - всё 'маде ин Беларусь', и нефть/газ ему по особым ценам, как братану (улично-дворовому), и ещё денег сверху дай за послушать разговоры про союзное государство (да уж больше 20 лет песенке), и 'чей Крым?' не скажу...
Якая хытрая картофелина...
Денеб
Сюжет для фильма ужасов.... Безумный Лука с ядерной бомбой......
264731021
Вот северные корейцы используют аргумент взрыва на своей территории ядерного боезапаса при агресси и применении к ним неудержимой агрессии. Плагета просто развалится. Вот это аргумент и не надо ничего нигде размещать..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний