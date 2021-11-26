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Полиция пришла на стройку Русхимальянса в Усть-Луге после публикации 47news

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Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели рейд на стройплощадке завода по производству сжиженного природного газа за 2,7 трлн рублей в Кингисеппском районе. Одновременно с этим Госавтоинспекция проверила подъезды к стройке.

Как сообщает 26 ноября областной портал 47news, грузовики с обочин временно согнали, однако местные жители всё равно не могут перейти дорогу, так как большегрузы движутся нескончаемой чередой.

По данным издания, у иностранных рабочих на стройке Русхимальянса проверяли документы на право нахождения на территории РФ и разрешение на работу. О результатах рейда пока не сообщается.

Отметим, что мероприятие прошло после публикации 47news. Подробнее о том, что происходит под Усть-Лугой, читайте здесь.

Также можно посмотреть, как выглядит стройка завода СПГ в Ленобласти с высоты птичьего полёта.

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Комментарии (1)

маняша
Что такое - сНиженный природный газ?
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