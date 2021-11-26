Полиция пришла на стройку Русхимальянса в Усть-Луге после публикации 47news

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели рейд на стройплощадке завода по производству сжиженного природного газа за 2,7 трлн рублей в Кингисеппском районе. Одновременно с этим Госавтоинспекция проверила подъезды к стройке.
Как сообщает 26 ноября областной портал 47news, грузовики с обочин временно согнали, однако местные жители всё равно не могут перейти дорогу, так как большегрузы движутся нескончаемой чередой.
По данным издания, у иностранных рабочих на стройке Русхимальянса проверяли документы на право нахождения на территории РФ и разрешение на работу. О результатах рейда пока не сообщается.
Отметим, что мероприятие прошло после публикации 47news. Подробнее о том, что происходит под Усть-Лугой, читайте здесь.
Также можно посмотреть, как выглядит стройка завода СПГ в Ленобласти с высоты птичьего полёта.