Полиция пришла на стройку Русхимальянса в Усть-Луге после публикации 47news

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели рейд на стройплощадке завода по производству сжиженного природного газа за 2,7 трлн рублей в Кингисеппском районе. Одновременно с этим Госавтоинспекция проверила подъезды к стройке.

Как сообщает 26 ноября областной портал 47news, грузовики с обочин временно согнали, однако местные жители всё равно не могут перейти дорогу, так как большегрузы движутся нескончаемой чередой.



По данным издания, у иностранных рабочих на стройке Русхимальянса проверяли документы на право нахождения на территории РФ и разрешение на работу. О результатах рейда пока не сообщается.

