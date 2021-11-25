В правительстве Ленобласти предложили остановить стройку завода СПГ под Усть-Лугой из-за нарушений

В Ленобласти предложили остановить стройку завода СПГ «Газпрома» под Усть-Лугой, поскольку там выявили слишком много нарушений. Предварительно, на 1 декабря намечено общение губернатора Александра Дрозденко с главой энергетической компании Алексеем Миллером.
Такая идея возникла в ходе экстренно собранного в областном правительстве совещания. Об этом 25 ноября пишет 47news.
Ранее сообщалось, что под Усть-Лугой тысячи грузовиков ежедневно разбивают дороги, а ближайшие населенные пункты заполонили водители-мигранты. Съезды к стройке не согласованы, из грузовых автомобилей сыплется грунт, а на обочинах дорог замечают спиленный лес.
Как выяснилось в ходе прошедшего обсуждения в правительстве Ленобласти, строители, в число которых входят Русхимальянс, БХК и китайская компания СС7, должны были не только организовать движение, но и обеспечить безопасность, разместить пункт полиции, строительные городки, столовые и медпункты. Сегодня под вопросом — есть ли у строителей хотя бы биотуалеты.
Подробнее о ситуации под Усть-Лугой читайте в материале 47news.