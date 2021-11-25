В правительстве Ленобласти предложили остановить стройку завода СПГ под Усть-Лугой из-за нарушений

В Ленобласти предложили остановить стройку завода СПГ «Газпрома» под Усть-Лугой, поскольку там выявили слишком много нарушений. Предварительно, на 1 декабря намечено общение губернатора Александра Дрозденко с главой энергетической компании Алексеем Миллером.



Такая идея возникла в ходе экстренно собранного в областном правительстве совещания. Об этом 25 ноября пишет 47news.

Ранее сообщалось, что под Усть-Лугой тысячи грузовиков ежедневно разбивают дороги, а ближайшие населенные пункты заполонили водители-мигранты. Съезды к стройке не согласованы, из грузовых автомобилей сыплется грунт, а на обочинах дорог замечают спиленный лес.