«Было сказано построить завод, а не разрушить Ленобласть». Как Русхимальянс переехал Усть-Лугу

По данным 47news, на начало декабря запланирована инспекция места стройки мегазавода СПГ ценой 2,7 трлн рублей под Усть-Лугой. Поедут осмотреться чиновники и представители компаний "Русхимальянс", "БХК" и китайской "СС7". Причина - многочисленные жалобы жителей на тысячи грузовиков, разбивающих дороги. Движение непрерывное, между самосвалами и тоннарами теснятся легковые машины и пассажирские автобусы.

Вереницы самосвалов толпятся на обочинах. В машинах водители отдыхают, едят, а кто и спит. Там же ремонтируются, меняют покрышки, старые выбрасывают на обочины. Кто-то разъезжается на ночь по окрестным деревням и в Усть-Лугу, превращая сельские улицы в угрюмые стоянки немытых большегрузов.

Великое броуновское движение началось в апреле. Кстати, тогда же стартовала просушка дорог, но её пришельцы проигнорировали. Начался каскад ДТП с самосвалами. "Да какой там скоростной режим", - злятся жители. По данным ГИБДД, участники отказываются от оформления аварий. Вот лишь небольшая подборка начала апокалипсиса.

"Русхимальянс" принадлежит Газпрому и "Русгаздобыче", основным бенефициаром которой называют Артема Оболенского, бывшего бизнес-партнера Аркадия Ротенберга. "Русхимальянс" строит завод по производству СПГ. Дочка "РусГазДобычи" - "Балтийский Химический Комплекс"(БХК) - газохимический комплекс. БХК привлёк на подряд крупную рыбу из Поднебесной - China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven (СС7).

За “Русхимальянсом” - съезд на стройку с дороги "Лужицы - 1 мая", на лесную дорогу и съезд с дороги "Псков - Краколье" на 261 километре. За “БХК” и китайцами - съезд на 261 и на 256 километрах той же трассы. По данным комитета по дорожному хозяйству, разрешение на их эксплуатацию у съездов нет, но движение-то идёт.

Забавно, но факт - недавно в правительство Ленобласти пришло письмо от представителя "СС7", господина Хуан Анбиня. В нём он сетует: "В связи с большим количеством ДТП [...] обеспокоены безопасностью передвижения своих сотрудников по данному участку дороги" (мы бы тоже беспокоились). В конце реплика местным дорожникам: "В целях предотвращения ДТП, связанных с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна, просим Вас произвести ямочный ремонт и взять на особый контроль...".

Китайцам ответили, как могли, культурно: "Из-за стройки завода интенсивность движения выросла, парковочных мест нет, правила движения нарушаются и безопасность всех участников под угрозой". Короче, дорогам приходит конец, и виноватых надо искать в зеркале.

