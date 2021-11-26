Грандиозное шоу египтян на древней Аллее Сфинксов в честь ее открытия озарило небо над Луксором

Торжественная церемония открытия после полувека раскопок и реставрации древней почти трехкилометровой Аллеи Сфинксов прошла вечером 25 ноября в Луксоре. Она длилась несколько часов и состояла из разных частей: музыкальной, которая проходила на сцене и в которой участвовали известные артисты, и костюмированного шоу. Среди гостей был президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.
Под открытым небом прошли сотни артистов в костюмах, отсылающих к истории Древнего Египта, они несли золотые ладьи, а вдоль дороги к небу поднимались лучи света. Путь, вдоль которого сидят 250 сфинксов с бараньими головами и 807 сфинксов с человеческими головами, соединил храмы Луксора и Карнака. Поиск древних статуй продолжается: дорога была создана в IV веке до нашей эры и может хранить еще множество открытий.