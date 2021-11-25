Вы опоздали, проходите, садитесь. В ЗакСе обсудили введение законопроекта кабмина о QR-кодах

Фото: пресс-служба Законодательного собрания СПб Поделиться Поделиться







Петербургская парламентская комиссия по социальной политике поддержала законопроект кабмина о QR-кодах и рекомендовала рассмотреть его Заксобранию. Инициатива на законодательном уровне диктует, что в свободном доступе для граждан остаются аптеки, магазины, торгующие продовольствием и товарами первой необходимости. Для остального потребуется QR-код, свидетельствующий, что его обладатель либо привился, либо переболел «короной», либо справка о медотводе. До первого февраля 2022 года в качестве «пропуска» будет работать ПЦР-тест. Точный перечень мест, куда хотя бы без одного из этих документов зайти будет нельзя, каждому региону предлагается составлять индивидуально.

Дать обратную связь на законопроект предстоит не только Петербургу, но и другим регионам. В случае, если не менее трети субъектов поддержат инициативу, дальше процедура рассмотрения будет осуществляться на федеральном уровне, если более трети регионов ее не поддержат — рассматривать законопроект будет согласительная комиссия. Один такой «бунтовщик» уже есть — парламент Северной Осетии.

«На сегодняшний день огромное количество жалоб поступает в прокуратуру Санкт-Петербурга, в комитет по здравоохранению от граждан, которые не согласны с введением QR-кодов, не согласны с ограничением своих прав. В связи с этим законодатель пришел к мнению о необходимости установить конкретный порядок допуска граждан на те или иные объекты, мероприятия», — сказала начальник отдела юридического обеспечения управления Роспотребнадзора Елена Губарева. Аналогичными письмами заваливают и депутатов, это подтвердили члены парламента Борис Вишневский и Всеволод Беликов.

«Сравнения этих ограничений с «фашизмом», «желтыми звездами» и «холокостом», которые я получаю во множестве как под копирку написанных обращений, представляются опасной демагогией: если кто-то серьезно считает, что перспективу не попасть в магазин или кафе можно сравнить с перспективой оказаться в газовой камере, с ним бессмысленно дискутировать», — сказал Вишневский.



Беликов напомнил, что на прошедшем месяц назад в Совете Европы конгрессе местных и региональных властей в ковидной повестке вопрос нарушения прав человека, «священной коровы», не стоял вообще. Участники обсуждали миграционный аспект и экономические последствия вируса. И добавил, что Европейский суд по правам человека еще весной рассмотрел иск гражданина Чехии, чьих детей из-за отсутствия прививки не пускали в детсад. ЕСПЧ постановил: вмешательством в частную жизнь это не является, власти действовали в своем праве.

Единоросс Олег Милюта поинтересовался, почему законопроект касается только «короны», раз в будущем не исключено появление и других опасных вирусных инфекций. Вишневского интересовало, располагает ли комитет по здравоохранению точной информацией о степени опасности распространения COVID-19 в публичных местах для тех, кто привился, кто переболел, и для тех, с кем не произошло ни первого, ни второго. Главный внештатный специалист по эпидемиологии комитета по здравоохранению Мария Дарьина пояснила: такие исследования пока не проводились. Но озвучила другие данные: на одного больного приходится восемь «контактных», а для привитых риск заболеть в 10 раз меньше, чем для непривитых, а заболеть тяжело вплоть до летального исхода — еще меньше. Он подчеркнула, что основывается на данных исследования исключительно по Петербургу.



Представитель «Единой России» Елена Киселева констатировала, что обсуждаемый законопроект даже запоздал. Она обратила внимание, что те, кто реагируют на введение QR-кодов негативно, делают это на эмоциях. По ее наблюдению, необходимо приналечь на просветительский аспект на федеральном уровне.

Вишневский (он единственный в итоге проголосовал против) заявил, что поддерживает вакцинацию и что введение ограничений допустимо, но предложил оценить соразмерность вводимых мер и опасности. Он обратил внимание на странность, что люди с медотводом, которые также могут заразиться, допускаются в общественные места, тогда как те, кто переболел «неофициально» и, по идее, в менее опасной ситуации, такого права не имеют.

Также парламентарий предложил признать в России прививки западными вакцинами и привел в пример знакомую интернациональную семью: у привитой «Спутником» дамы нет проблем ни в России, ни в Германии, ее супруг-немец в России считается непривитым.

К слову, в Госдуме ранее в этот день уже предложили восполнить эту лакуну: выдавать QR-коды уколовшимся зарубежными вакцинами и неофициально переболевшим. А в Совете Федерации прозвучало предложение выдавать аналогичный документ за высокие антитела.



Депутат напомнил: вводите ограничения — тогда ускорьте и облегчите вакцинацию: ликвидируйте очереди на укол, обеспечьте бесплатное и быстрое тестирование не только по ПЦР, но и на антитела (сейчас на ПЦР от мазка до информирования о результате отводится двое суток, но дедлайн часто нарушается).

В числе других мер Вишневский предложил материальное стимулирование (не только пожилых) за прививку, что впоследствии сэкономит затраты бюджета на лечение, увеличение частоты движения общественного транспорта и ограничение потока посетителей в крупных ТЦ. Также парламентарий раскритиковал «неоправданное» расширение полномочий исполнительной власти расширять перечень мест с режимом «только по QR-коду» и отдать эти полномочия законодателям.

Глава комиссии Александр Ржаненков пообещал, что предложения и замечания всех его коллег будут учтены, когда законопроект рассмотрят на заседании парламента.

Напомним, что правительство России также внесло в Госдуму законопроект о введении QR-кодов на международных и междугородних авиа- и железнодорожных перевозках. Рассмотрение обеих инициатив нижняя палата парламента назначила на 16 декабря.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

