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В Госдуме предложили выдавать QR-коды привитым иностранными вакцинами и переболевшим неофициально

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В Госдуме РФ подготовили поправки к законопроектам о QR-кодах, в которых предлагается выдавать их гражданам РФ, привитым иностранными вакцинами. Также сертификаты могут получить люди, переболевшие коронавирусом неофициально — без обращения в медучреждения. Авторами данной законодательной инициативы являются депутаты от фракции ЛДПР, пишут 25 ноября «Известия».

«Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел», — цитирует издание одного из авторов документа — зампреда фракции ЛДПР, главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

По его словам, таким людям необходимо дать возможность получить QR-код, если для страны важно создать коллективный иммунитет.

Напомним, ранее в Совете Федерации предложили разрешить выдавать QR-коды гражданам с антителами.

Тем временем стало известно, что два федеральных законопроекта о введении в России QR-кодов предполагается обсудить на ближайшем заседании комиссии по социальной политике Заксобрания Петербурга.

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Комментарии (5)

zelf
Да всем уж дайте куркоды и успокойтесь. И всё будет хорошо. А то депутатам работы много. Перегорят ещё на работе, как мы потом без них, "избранных" народом, кто дальше о нас заботится будет.
либералЪ76
хайпуют. предложили и приняли - это разные понятия. предалагать можно что угодно, а вот реализовать - это надо на кривой козе объехать парламентское большинство "правящей" партии
olla
Еще раз : почему Фонтанка не пишет, что в Телеграмме Председателя Госдумы Володина для граждан открыли комментарии по законам о Куар-кодах ? И там сейчас 250 тысяч комментариев! 99% -это ПРОТИВ ! Люди призывают отменить сегрегацию народа России!
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