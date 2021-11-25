В Госдуме предложили выдавать QR-коды привитым иностранными вакцинами и переболевшим неофициально

В Госдуме РФ подготовили поправки к законопроектам о QR-кодах, в которых предлагается выдавать их гражданам РФ, привитым иностранными вакцинами. Также сертификаты могут получить люди, переболевшие коронавирусом неофициально — без обращения в медучреждения. Авторами данной законодательной инициативы являются депутаты от фракции ЛДПР, пишут 25 ноября «Известия».



«Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел», — цитирует издание одного из авторов документа — зампреда фракции ЛДПР, главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.



По его словам, таким людям необходимо дать возможность получить QR-код, если для страны важно создать коллективный иммунитет.

