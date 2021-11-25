В СФ предлагают разрешить выдавать QR-коды людям с антителами

Региональным управлениям Роспотребнадзора надо дать право выдавать QR-коды в индивидуальном порядке тем гражданам, которым не рекомендовано делать прививку от COVID-19 из-за высокого титра антител. Такое мнение высказал ТАСС член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.



«Мне кажется, что нужно всё-таки дать возможность главному санитарному врачу региона выдавать более индивидуально эти QR-коды, например на основании того, что у человека есть антитела. Подходить механистически к этому тоже нельзя, потому что разные могут быть ситуации: кто-то переболел и не обращался к врачу, ему врачи не рекомендуют прививаться из-за высокого уровня антител, а ему не дают QR-код, кто-то переболел в легкой форме и даже не был внесен в систему и так далее», — цитирует агентство слова медика 25 ноября.

