В СФ предлагают разрешить выдавать QR-коды людям с антителами

Региональным управлениям Роспотребнадзора надо дать право выдавать QR-коды в индивидуальном порядке тем гражданам, которым не рекомендовано делать прививку от COVID-19 из-за высокого титра антител. Такое мнение высказал ТАСС член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.
«Мне кажется, что нужно всё-таки дать возможность главному санитарному врачу региона выдавать более индивидуально эти QR-коды, например на основании того, что у человека есть антитела. Подходить механистически к этому тоже нельзя, потому что разные могут быть ситуации: кто-то переболел и не обращался к врачу, ему врачи не рекомендуют прививаться из-за высокого уровня антител, а ему не дают QR-код, кто-то переболел в легкой форме и даже не был внесен в систему и так далее», — цитирует агентство слова медика 25 ноября.
По словам Круглого, соответствующую поправку стоило бы внести ко второму чтению законопроекта о QR-кодах.
«Есть случаи технических ошибок, разных несогласований. Человек может перенести коронавирусную инфекцию в одном регионе, а потом приехать в другой, а на «Госуслугах» его может и не быть из-за несогласованности между регионами», — отметил сенатор. По его мнению, в таких ситуациях QR-коды можно выдавать, если гражданин обратится в Роспотребнадзор и предоставит анализ на антитела.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова уже рассказывала, что вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами обсуждается в правительстве. Об этом же обещал подумать премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также в Госдуме сообщали, какие бессимптомно переболевшие получат QR-коды.