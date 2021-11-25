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В СФ предлагают разрешить выдавать QR-коды людям с антителами

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Региональным управлениям Роспотребнадзора надо дать право выдавать QR-коды в индивидуальном порядке тем гражданам, которым не рекомендовано делать прививку от COVID-19 из-за высокого титра антител. Такое мнение высказал ТАСС член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.

«Мне кажется, что нужно всё-таки дать возможность главному санитарному врачу региона выдавать более индивидуально эти QR-коды, например на основании того, что у человека есть антитела. Подходить механистически к этому тоже нельзя, потому что разные могут быть ситуации: кто-то переболел и не обращался к врачу, ему врачи не рекомендуют прививаться из-за высокого уровня антител, а ему не дают QR-код, кто-то переболел в легкой форме и даже не был внесен в систему и так далее», — цитирует агентство слова медика 25 ноября.

По словам Круглого, соответствующую поправку стоило бы внести ко второму чтению законопроекта о QR-кодах.

«Есть случаи технических ошибок, разных несогласований. Человек может перенести коронавирусную инфекцию в одном регионе, а потом приехать в другой, а на «Госуслугах» его может и не быть из-за несогласованности между регионами», — отметил сенатор. По его мнению, в таких ситуациях QR-коды можно выдавать, если гражданин обратится в Роспотребнадзор и предоставит анализ на антитела.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уже рассказывала, что вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами обсуждается в правительстве. Об этом же обещал подумать премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также в Госдуме сообщали, какие бессимптомно переболевшие получат QR-коды.

12 ноября в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Первый предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации. Второй предлагает регулировать порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет только о междугородных и международных перевозках. Чтобы улететь куда-то или уехать на поезде, пассажиру нужен будет один из следующих документов: QR-код о прививке; медицинский отвод от вакцинации; подтверждение перенесённого коронавируса.

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Комментарии (8)

olla
А почему Фонтанка не пишет, как в Телеграмме Володина открыли комментарии по законам о Куар-кодах ? И там сейчас 250 тысяч комментариев! 99% -это ПРОТИВ ! Люди призывают отменить сегрегацию народа России!
dedmoroz_5e4d8827384c2
на лоб себе прибейте свои коды
***_555
Ну, вот и нюансы пошли. Не всем, а только некоторым. Не везде, а на региональном уровне.
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