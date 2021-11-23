Мишустин пообещал продумать введение QR-кодов для россиян с высоким титром антител

Губернатор отметил, что многие граждане переболели COVID-19 в легкой форме, при этом не обращаясь в медицинские учреждения, и теперь не могут получить QR-код «по понятным причинам».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал продумать возможность введения QR-кодов для россиян с высоким титром антител к коронавирусу. Об этом он сообщил после аналогичного предложения главы Амурской области Василия Орлова, прозвучавшего 23 ноября на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Мне кажется, что было бы правильно на федеральном уровне разработать такой порядок для граждан, которые переболели, но при этом не лечились в стационарах и соответственно не привиты, чтобы через госуслуги эти граждане также могли получить QR-код», — сказал Орлов.



По мнению главы Амурской области, такое решение позволит снизить «общественный негатив» по отношению к прививкам от коронавируса, а также поможет разгрузить систему здравоохранения и сэкономить бюджетные средства, направляемые на вакцинацию.



«Эти предложения мы продумаем», — заявил Мишустин.



Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что правительство рассматривает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу.