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Мишустин пообещал продумать введение QR-кодов для россиян с высоким титром антител

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал продумать возможность введения QR-кодов для россиян с высоким титром антител к коронавирусу. Об этом он сообщил после аналогичного предложения главы Амурской области Василия Орлова, прозвучавшего 23 ноября на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Губернатор отметил, что многие граждане переболели COVID-19 в легкой форме, при этом не обращаясь в медицинские учреждения, и теперь не могут получить QR-код «по понятным причинам».

«Мне кажется, что было бы правильно на федеральном уровне разработать такой порядок для граждан, которые переболели, но при этом не лечились в стационарах и соответственно не привиты, чтобы через госуслуги эти граждане также могли получить QR-код», — сказал Орлов.

По мнению главы Амурской области, такое решение позволит снизить «общественный негатив» по отношению к прививкам от коронавируса, а также поможет разгрузить систему здравоохранения и сэкономить бюджетные средства, направляемые на вакцинацию.

«Эти предложения мы продумаем», — заявил Мишустин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что правительство рассматривает возможность выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу.

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Комментарии (12)

olla
какие добрые фашисты
266125390
да что вы, обещать не значит жениться. Еще бы обследование перед вакцинацией проводили, а то слишком много смертей сразу после вакцинации, а не водичку ли колят?
ahma
ага. так они и ведут
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