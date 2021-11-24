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В парламенте Петербурга рассмотрят федеральные законопроекты о QR-кодах

На ближайшем заседании комиссии по социальной политике Заксобрания Петербурга депутаты обсудят два федеральных законопроекта о введении в России QR-кодов. Об этом во время брифинга 24 ноября в Мариинском дворце рассказал спикер регионального парламента Александр Бельский.

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«Понятно, что существуют моменты, что где-то могут быть какие-то перегибы на местах. Но давайте так, объективно говоря, мы вводим QR-коды не для того, чтобы ужесточить не очень комфортную жизнь для жителей. Нет, мы находимся в определенной ситуации, связанной с пандемией, и любая мотивация, чтобы люди прививались и чтобы мы все вернулись уже к нормальной жизни, она должна быть», — прокомментировал он.

Спикер добавил, что заходил в ресторан в Ленобласти, показывал на входе QR-код, это заняло незначительное количество времени.

«Есть определенный момент, связанный с введением QR-кодов на транспорте, как это произошло в Татарстане. Но, насколько я знаю комментарии комитета по транспорту, на сегодняшний момент введение в Санкт-Петербурге QR-кодов на транспорте не подразумевается». Бельский констатировал, что поток людей в транспорт по объему не сравнить с потоком в ресторан, поэтому такая мера связана еще и с техническими моментами, чтобы контроль «не превратился в профанацию или невозможность людей добраться до дома».

Напомним, в ноябре правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта. Первый корректирует Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»: граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации. До 1 февраля 2022 года «проходным билетом» будет работать и отрицательный ПЦР-тест. Куда конкретно нужен будет QR-код, остается на усмотрение региональных властей.

Вторая новелла предусматривает введение QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте на междугородных и международных перевозках.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале рассказал, что принято решение направить инициативы для обсуждения до 14 декабря включительно — в регионы, в Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации.

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Комментарии (7)

shutnik78
примут... всё примут... в канун Нового Года, когда челядь будет думать как встретить праздник и минимум протестных настроений..
Аппаратчик мокрой классификации
Союз меча и орала на высшем уровне. :))
Coriander
Из статьи понятно что они не хотят возвращения к обычной жизни, а хотят продолжать закручивать гайки просто потому что.
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