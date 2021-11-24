В парламенте Петербурга рассмотрят федеральные законопроекты о QR-кодах

«Понятно, что существуют моменты, что где-то могут быть какие-то перегибы на местах. Но давайте так, объективно говоря, мы вводим QR-коды не для того, чтобы ужесточить не очень комфортную жизнь для жителей. Нет, мы находимся в определенной ситуации, связанной с пандемией, и любая мотивация, чтобы люди прививались и чтобы мы все вернулись уже к нормальной жизни, она должна быть», — прокомментировал он.



Спикер добавил, что заходил в ресторан в Ленобласти, показывал на входе QR-код, это заняло незначительное количество времени.

