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Один российский регион не поддержал законопроект о QR-кодах

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Парламент Северной Осетии не смог набрать необходимое число голосов для принятия законопроекта о QR-кодах. Об этом 25 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания.

Для принятия законопроекта необходимо 35 голосов депутатов. На заседании инициативу поддержали всего 30 народных избранников, а 12 выступили против.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Челябинске местные активисты, выступающие против ковидных ограничений, попытались прорваться через пост охраны местного заксобрания, где обсуждались QR-коды.

12 ноября в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Первый предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации. Второй будет регулировать порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет только о междугородных и международных перевозках. Чтобы улететь куда-то или уехать на поезде, пассажиру нужен будет один из следующих документов: QR-код о прививке; медицинский отвод от вакцинации; подтверждение перенесённого коронавируса.

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Комментарии (15)

Avs7153
Свидетельство о смерти уже не катит?
f0ntan
Вы не членов Едра считайте, а число провакцинированных в регионе
М.Венедиктов
В парламенте Северной Осетии фракция ЕдРа – 46 человек, могли бы одними своими голосами протащить любой закон. Но предпочли «проголосовать ногами». Выходит, что член Единой России в Северной Осетии и в той же Челябинской области это две большие разницы. От слова «ничего общего».
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