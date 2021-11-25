Один российский регион не поддержал законопроект о QR-кодах

Парламент Северной Осетии не смог набрать необходимое число голосов для принятия законопроекта о QR-кодах. Об этом 25 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания.



Для принятия законопроекта необходимо 35 голосов депутатов. На заседании инициативу поддержали всего 30 народных избранников, а 12 выступили против.



Ранее «Фонтанка» писала, что в Челябинске местные активисты, выступающие против ковидных ограничений, попытались прорваться через пост охраны местного заксобрания, где обсуждались QR-коды.