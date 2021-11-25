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Челябинские антиваксеры настолько суровы, что чуть не взяли штурмом ЗакС, где обсуждали QR-коды

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Челябинские активисты, выступающие против ковидных ограничений, 25 ноября попытались прорваться через пост охраны местного Законодательного собрания. Как сообщает 74.ru, там сегодня новый созыв депутатов обсуждал федеральный законопроект о тотальном введении QR-кодов.

На кадрах видно, что среди протестующих преобладают пенсионеры. Две женщины проявили себя в бою ярче всех. Дама с огненно-рыжими волосами и её соратница в зеленой куртке усердно били охранника, который в буквальном смысле бросился на амбразуру.

Автор: 74.ru

Сотрудник охраны и двое его коллег сумели сдержать натиск до прибытия нескольких нарядов полиции.

12 ноября в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Первый предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации. Второй предлагает регулировать порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет только о междугородных и международных перевозках. Чтобы улететь куда-то или уехать на поезде, пассажиру нужен будет один из следующих документов: QR-код о прививке; медицинский отвод от вакцинации; подтверждение перенесённого коронавируса.

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Комментарии (36)

f0ntan
На видео из Челябинска на передовой - тетки! Именно они стоят впереди толпы, дерутся с охранниками
FullHD
Яркое свидетельство того, что антиваксеры опасны. Подвержены зомбированию и способны по указке заинтересованных на любые незаконные действия.
07A
Химкинский лес, "Платон", "Мемориал", ФБК, "Стратегия 31", борьба с вакцинированием-все заканчивается с одинаковым предсказуемым результатом! Господа либералы, вы поднимаете народ на баррикады по любому поводу и всегда проигрываете! Люди устали от вас господа мазохисты, займитесь делом!
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