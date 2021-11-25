Челябинские антиваксеры настолько суровы, что чуть не взяли штурмом ЗакС, где обсуждали QR-коды

Челябинские активисты, выступающие против ковидных ограничений, 25 ноября попытались прорваться через пост охраны местного Законодательного собрания. Как сообщает 74.ru, там сегодня новый созыв депутатов обсуждал федеральный законопроект о тотальном введении QR-кодов.



На кадрах видно, что среди протестующих преобладают пенсионеры. Две женщины проявили себя в бою ярче всех. Дама с огненно-рыжими волосами и её соратница в зеленой куртке усердно били охранника, который в буквальном смысле бросился на амбразуру.

