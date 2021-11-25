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Эпидемиолог комздрава: Риск вакцинированных заболеть и умереть в три раза ниже, чем у непривитых

Риск для вакцинированных петербуржцев заболеть тяжелыми формами коронавируса вплоть до летального исхода в три раза ниже, чем у непривитых. Об этом 25 ноября рассказала журналистам после заседания парламентской комиссии по соцполитике внештатный специалист по эпидемиологии городского комитета по здравоохранению Мария Дарьина.

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Кроме того, риск привитых петербуржцев заболеть на порядок ниже, чем у невакцинированных горожан.

«По нашим данным, по оценке эффективности вакцинации жителей Санкт-Петербурга за период с марта 2020 года по 15 сентября 2021 года среди вакцинированных жителей Санкт-Петербурга риск заболеть в 10 раз меньше, чем среди невакцинированных. Это по данным федерального ресурса лиц, больных COVID-19 и федерального ресурса — регистра лиц, вакцинированных от COVID, куда вся информация о заболевших и вакцинированных вносится медицинскими организациями», — сказала Дарьина.

«Риск заболеть, быть госпитализированным и в последующем умереть среди вакцинированных в три раза меньше, чем невакцинированных», — подчеркнула она.

Внештатный эпидемиолог комздрава также добавила, что планируется проведение еще одного исследования эффективности вакцинирования — на более свежих данных. «Количество вакцинированных у нас увеличилось. Заболеваемость сейчас снижается. Количество свободных коек уже достигло 25 %, и вчера уменьшили перепрофилированные койки в ряде стационаров. Поэтому в принципе можно говорить, что есть тенденция к снижению числа новых случаев заболевших на территории Санкт-Петербурга начиная с середины ноября», — отметила Мария Дарьина.

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Комментарии (13)

266378280
Все с точностью наоборот.
260569221
Да, да, конечно верим. (Нет)
BobCat2
Слушать людей, являющихся "винтиками" большой системы - только тратить время. Публикуйте статистику: заболело столько-то, из них вакцинированных столько-то. Тоже самое с госпитализировано и тоже самое с умершими. Можно ретроспективно с начала года по месяцам. Тогда любой человек сам сделает нужные выводы и оценит выгоды/риски.
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