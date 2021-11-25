Эпидемиолог комздрава: Риск вакцинированных заболеть и умереть в три раза ниже, чем у непривитых

Кроме того, риск привитых петербуржцев заболеть на порядок ниже, чем у невакцинированных горожан.

«По нашим данным, по оценке эффективности вакцинации жителей Санкт-Петербурга за период с марта 2020 года по 15 сентября 2021 года среди вакцинированных жителей Санкт-Петербурга риск заболеть в 10 раз меньше, чем среди невакцинированных. Это по данным федерального ресурса лиц, больных COVID-19 и федерального ресурса — регистра лиц, вакцинированных от COVID, куда вся информация о заболевших и вакцинированных вносится медицинскими организациями», — сказала Дарьина.