Самокаты уезжают на каникулы. Вернутся только сильнейшие

Сервисы аренды электросамокатов либо уже свернули работу в Петербурге, либо сделают это вскоре после первых заморозков. Пока на улицах остаются самые стойкие, но это не мешает подводить предварительные итоги сезона. Для кикшерингов 2021 год выдался горячим. Они увеличили парки, получили новых пользователей, стали объектом общественного гнева и привлекли внимание следственных органов. После такого стресса вернуться на рынок смогут не все, хотя для больших и сильных место всегда найдется.
Пока число арендных самокатов в городе оценивается примерно в 20 тысяч штук, но самые амбициозные верят в то, что и 100 тысяч не будет пределом по мере взросления и становления рынка. И 2021-й стал годом упорядочения и установки правил игры, ставки в которой измеряются миллиардами.
Вытянулись за лето
Как следует из исследования проекта «Трушеринг», количество российских кикшеринговых компаний за год выросло с 26 примерно до 50, их совокупный парк к концу сезона составил 100–120 тыс. самокатов, а объем рынка может оцениваться в 12 млрд руб. Совокупный парк кикшерингов в Петербурге в разгаре сезона составлял около 12,5 тыс. самокатов, причем 11 тысяч из них приходились на крупнейших игроков — Whoosh, Molnia и Urent. Следовательно, местный рынок занимает
По данным исследования, в масштабах страны количество пользователей кикшеринговых сервисов выросло в 6–8 раз, а количество поездок — в 6–7 раз. В Петербурге кикшеринг работает давно, и уже к концу прошлого сезона городской парк насчитывал
«Urent работает в Петербурге с августа 2020 года. В этом сезоне мы увеличили парк электросамокатов в городе в 4 раза, запустились в Колпино, в ряде городов Ленинградской области, существенно расширили зону работы за пределы центра. По поездкам мы также выросли в несколько раз», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании.
Whoosh увеличил городской парк с
А деньги?
В этом году крупнейшие игроки привлекли на развитие немалые инвестиции: Whoosh получил 2 млрд рублей от фонда «ВТБ Капитал Инвестиции», в Urent 400 млн рублей вложил Сбер и еще 200 млн — входящий в АФК «Система» фонд Sistema SmartTech. Однако насколько рост количества пользователей и поездок конвертируется в рост выручки и прибыли, пока никто сказать не берется. Известны лишь показатели за прошлый год. По данным СПАРК, выручка ООО «Вуш» составила 855 млн руб., чистая прибыль — 212 млн руб. Это в масштабах страны. Выручка фирмы «Транслогистик» (Red Wheels) — 65,8 млн руб., компании «М-Город» (Urent в Петербурге) — 3,3 млн руб. Многие кикшеринги ведут деятельность как индивидуальные предприниматели, и их отчетность не публикуется в открытом доступе.
Если данные того же «Трушеринга» верны, то в среднем каждый пользователь совершает 5 поездок за сезон и приносит компании 800–900 руб. И рост числа пользователей должен повлечь пропорциональный рост выручки. Как бы не так, говорит президент АРКСИМ Алексей Копанев. Для правильных вычислений нужен еще ряд факторов, таких как средний чек, погода, новизна техники, ограничения и запреты, которые напрямую влияют на привлекательность сервиса.
К тому же в самый разгар этого сезона город развязал с электросамокатами войну. Этому предшествовал ряд громких происшествий, в том числе с участием детей. Как итог работы петербургских следователей — уголовные дела, обыски и изъятия у кикшеринговых компаний. Дошло до того, что сервисы свернули работу в Петербурге до установления понятных правил игры, которые должны гарантировать безопасность горожан и туристов в отсутствие поправок в ПДД.
Регулирующее передвижение самокатчиков соглашение с городскими властями было подписано на следующий день после демарша, и оно наложило несколько ключевых ограничений на время Евро-2020, список которых позже был отредактирован для «мирного» времени. Одно из главных правил ограничило максимальную скорость передвижения по историческому центру до 15 км/ч, по остальной территории города — до 20 км/ч. Кое-где самокатам теперь въезд и вовсе запрещен.
Как отметили в разговоре с «Фонтанкой» кикшеринговые компании, новые правила существенно отразились на количестве поездок в горячее для рынка туристическое время. «Мы отметили падение количества поездок, в целом по рынку оно доходило до
Что дальше?
В новом сезоне компании планируют еще увеличить парк, количество парковок, эффективно распределить их по городу и охватить новые территории. В Urent напомнили о готовящейся интеграции самокатов с общественным транспортом и отметили, что важным условием для роста станет развитие городской инфраструктуры для микромобильного транспорта. В Петербурге видят потенциал одной из европейских столиц кикшеринга.
«Мы верим, что рынку в Петербурге еще есть куда расти. В Осло, Стокгольме, Хельсинки в городе 10–20 самокатов на
При этом рынок всё ещё остается вне правового поля и в Петербурге регулируется соглашением операторов, ассоциаций и местных властей. В Whoosh надеются, что к новому сезону будут приняты поправки в ПДД, которые повысят культуру вождения и приведут к сокращению негативных инцидентов.
Копанев не разделяет оптимизма. По его мнению, поправки в ПДД только усложнят сервисам работу. От законодательных нововведений и других факторов зависит, будет ли рынок расти. Пока эксперт не видит предпосылок к этому, но и к падению тоже. «Думаю, с самокатами ничего особо не поменяется, вышли на плато, так сказать, — рассуждает он. — Случайных игроков, которые были еще 2–3 года назад, здесь уже не будет. Сейчас рынок занят крупными игроками».
В июле на российский рынок вышел «Яндекс», возможности и амбиции которого вполне позволяют ему играть роль маркетмейкера. Для пробы пера он выбрал Москву и Краснодар. «Надеемся, что сервис будет воспринят позитивно, окажется востребованным, и мы увидим потребность в таком транспортном сценарии в других городах, в том числе и в Петербурге», — сообщили тогда «Фонтанке» в IT-компании. Какой сценарий экспансии он выберет, если решится, покажет время.
Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»