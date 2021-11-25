Самокаты уезжают на каникулы. Вернутся только сильнейшие

Сервисы аренды электросамокатов либо уже свернули работу в Петербурге, либо сделают это вскоре после первых заморозков. Пока на улицах остаются самые стойкие, но это не мешает подводить предварительные итоги сезона. Для кикшерингов 2021 год выдался горячим. Они увеличили парки, получили новых пользователей, стали объектом общественного гнева и привлекли внимание следственных органов. После такого стресса вернуться на рынок смогут не все, хотя для больших и сильных место всегда найдется. Пока число арендных самокатов в городе оценивается примерно в 20 тысяч штук, но самые амбициозные верят в то, что и 100 тысяч не будет пределом по мере взросления и становления рынка. И 2021-й стал годом упорядочения и установки правил игры, ставки в которой измеряются миллиардами.



Вытянулись за лето

Как следует из исследования проекта «Трушеринг», количество российских кикшеринговых компаний за год выросло с 26 примерно до 50, их совокупный парк к концу сезона составил 100–120 тыс. самокатов, а объем рынка может оцениваться в 12 млрд руб. Совокупный парк кикшерингов в Петербурге в разгаре сезона составлял около 12,5 тыс. самокатов, причем 11 тысяч из них приходились на крупнейших игроков — Whoosh, Molnia и Urent. Следовательно, местный рынок занимает 10–12 % федерального, а его объем — 1–1,2 млрд руб . Право этой цифры на жизнь подтвердил «Фонтанке» глава Ассоциации развития кикшеринга и средств индивидуальной мобильности (АРКСИМ) Алексей Копанев.

По данным исследования, в масштабах страны количество пользователей кикшеринговых сервисов выросло в 6–8 раз, а количество поездок — в 6–7 раз. В Петербурге кикшеринг работает давно, и уже к концу прошлого сезона городской парк насчитывал 5 000 самокатов. Рост здесь не такой бурный, но даже лидеры рынка подросли как минимум в два раза.



«Urent работает в Петербурге с августа 2020 года. В этом сезоне мы увеличили парк электросамокатов в городе в 4 раза, запустились в Колпино, в ряде городов Ленинградской области, существенно расширили зону работы за пределы центра. По поездкам мы также выросли в несколько раз», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании. Whoosh увеличил городской парк с 2 600 до 6 000 самокатов, то есть в 2,3 раза. Во столько же в течение сезона выросло количество его пользователей в Петербурге. «Общее количество поездок выросло в 3 раза и составило более 14 млн км. 85 % поездок — на расстояние 3–5 км, как правило — по кратчайшему пути из точки А в точку Б. Это так называемый «транспортный сценарий», который говорит о том, что для абсолютного большинства петербуржцев самокат — это новый вид транспорта, а не развлечение», — добавили в пресс-службе компании.

А деньги?

В этом году крупнейшие игроки привлекли на развитие немалые инвестиции: Whoosh получил 2 млрд рублей от фонда «ВТБ Капитал Инвестиции», в Urent 400 млн рублей вложил Сбер и еще 200 млн — входящий в АФК «Система» фонд Sistema SmartTech. Однако насколько рост количества пользователей и поездок конвертируется в рост выручки и прибыли, пока никто сказать не берется. Известны лишь показатели за прошлый год. По данным СПАРК, выручка ООО «Вуш» составила 855 млн руб., чистая прибыль — 212 млн руб. Это в масштабах страны. Выручка фирмы «Транслогистик» (Red Wheels) — 65,8 млн руб., компании «М-Город» (Urent в Петербурге) — 3,3 млн руб. Многие кикшеринги ведут деятельность как индивидуальные предприниматели, и их отчетность не публикуется в открытом доступе.

Если данные того же «Трушеринга» верны, то в среднем каждый пользователь совершает 5 поездок за сезон и приносит компании 800–900 руб. И рост числа пользователей должен повлечь пропорциональный рост выручки. Как бы не так, говорит президент АРКСИМ Алексей Копанев. Для правильных вычислений нужен еще ряд факторов, таких как средний чек, погода, новизна техники, ограничения и запреты, которые напрямую влияют на привлекательность сервиса.

К тому же в самый разгар этого сезона город развязал с электросамокатами войну. Этому предшествовал ряд громких происшествий, в том числе с участием детей. Как итог работы петербургских следователей — уголовные дела, обыски и изъятия у кикшеринговых компаний. Дошло до того, что сервисы свернули работу в Петербурге до установления понятных правил игры, которые должны гарантировать безопасность горожан и туристов в отсутствие поправок в ПДД. Регулирующее передвижение самокатчиков соглашение с городскими властями было подписано на следующий день после демарша, и оно наложило несколько ключевых ограничений на время Евро-2020, список которых позже был отредактирован для «мирного» времени. Одно из главных правил ограничило максимальную скорость передвижения по историческому центру до 15 км/ч, по остальной территории города — до 20 км/ч. Кое-где самокатам теперь въезд и вовсе запрещен.



Как отметили в разговоре с «Фонтанкой» кикшеринговые компании, новые правила существенно отразились на количестве поездок в горячее для рынка туристическое время. «Мы отметили падение количества поездок, в целом по рынку оно доходило до 20 % по сравнению с количеством поездок до введения ограничений», — сообщили в Urent. В Whoosh назвали такую же цифру. При этом отметили, что количество инцидентов с самокатами компании в течение сезона держалось на уровне не более 0,01 % от общего числа поездок. «В большинстве случаев это незначительные ДТП, связанные с нарушениями правил использования самокатов в местах пересечения автомобильных и пешеходных потоков», — подчеркнули в пресс-службе сервиса.

Что дальше?

В новом сезоне компании планируют еще увеличить парк, количество парковок, эффективно распределить их по городу и охватить новые территории. В Urent напомнили о готовящейся интеграции самокатов с общественным транспортом и отметили, что важным условием для роста станет развитие городской инфраструктуры для микромобильного транспорта. В Петербурге видят потенциал одной из европейских столиц кикшеринга.



«Мы верим, что рынку в Петербурге еще есть куда расти. В Осло, Стокгольме, Хельсинки в городе 10–20 самокатов на 1 000 населения. В Санкт-Петербурге пока около 3, — отметили в компании. — С точки зрения игроков мы ожидаем дальнейшей консолидации рынка — в этом году операторов кикшеринга в Петербурге уже стало вдвое меньше, чем в прошлом году, но вырос парк у крупнейших компаний. Мы предполагаем, что в 2022 году комфортно и эффективно для города смогут работать 4 игрока».

При этом рынок всё ещё остается вне правового поля и в Петербурге регулируется соглашением операторов, ассоциаций и местных властей. В Whoosh надеются, что к новому сезону будут приняты поправки в ПДД, которые повысят культуру вождения и приведут к сокращению негативных инцидентов.

Копанев не разделяет оптимизма. По его мнению, поправки в ПДД только усложнят сервисам работу. От законодательных нововведений и других факторов зависит, будет ли рынок расти. Пока эксперт не видит предпосылок к этому, но и к падению тоже. «Думаю, с самокатами ничего особо не поменяется, вышли на плато, так сказать, — рассуждает он. — Случайных игроков, которые были еще 2–3 года назад, здесь уже не будет. Сейчас рынок занят крупными игроками».

