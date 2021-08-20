Все пошли — и «Я в пути». Петербургу прописали виртуальное лекарство от самокатной болезни и пробок

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Вице-губернатор Станислав Казарин на днях провел совещание с сервисами кикшеринга, на котором был презентован проект цифровой платформы «Я в пути». Она объединит весь общественный транспорт Петербурга, от электросамокатов до автобусов, чтобы горожане с ее помощью могли в одном месте прокладывать маршрут, арендовать транспорт, парковаться и оплачивать эти услуги. Инициатором проекта стал некоммерческий Клуб лидеров Петербурга и Ленобласти во главе с Вячеславом Трактовенко. Проект стоимостью 250 млн рублей реализуют за счет инвестора, имя которого не раскрывается.



Смольному понравилась идея Клуба лидеров, и он стал ключевым участником проекта. Как известно «Фонтанке», обеспечивать работу будущей платформы должна шина (соединение между компонентами системы для передачи данных) экосистемы городских сервисов «Цифровой город». Она свяжет в единое целое систему непрерывного сбора и хранения информации и систему взаимодействия с сервисами, работающими в рамках концепции интернета вещей. Основана она на передаче данных между физическими объектами — самокатами, велосипедами, автомобилями — и технологиями.

Со стороны пользователя это будет выглядеть как обычное приложение на телефоне. Петербуржцы и туристы смогут строить в нем маршруты с использованием разного транспорта, оплачивать аренду и парковку с единого счета. По замыслу авторов, это снимет нагрузку на транспортную систему и решит проблему пробок.

Доступ к системе сбора и хранения данных позволит комитету по транспорту вводить временные ограничения, регулировать скоростные зоны и места парковки. Правоохранительные органы смогут перекрывать дороги онлайн, вести базу нарушителей, штрафовать и отключать их от системы.



В аппарате Казарина «Фонтанку» заверили, что силовые ведомства получат доступ к этим данным только при возникновении инцидентов и законных оснований. «В штатном режиме все данные будут обезличенные», — подчеркнули там.

Систему презентуют как инструмент развития туризма, транспортной системы, а также — дополнительных поступлений в бюджет. О суммах, впрочем, ничего не говорится, как и о том, что это за поступления. В теории, речь может идти о штрафах. Однако как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального Клуба лидеров, там имели в виду отчисления по условиям концессионного соглашения, которые пока не проработаны.

Финансированием проекта займется частный инвестор, имя которого не раскрывается, поскольку сейчас с ним ведутся переговоры, отметили в организации. Платформа обойдется ему в 250 млн рублей, из которых 100 миллионов пойдут на разработку, а оставшаяся часть средств — на поддержку и содержание в первые три года до выхода на окупаемость.

Не сразу понятно, почему участвовать во всем этом интересно бизнесу. Хотя ругать за брошенные самокаты, низкие штрафы и сбитых пешеходов теперь будут не его, а ответственные за это ведомства.



После череды громких происшествий в начале июля кикшеринги внезапно убрали весь свой транспорт с улиц Петербурга и вернули после подписания со Смольным соглашения, регулирующего их работу. Оно утвердило скоростные ограничения, места запрета парковки и основные правила, в частности, вытеснило самокаты с Невского проспекта. Комитет по транспорту пошел дальше и подготовил изменения в правила благоустройства, по которым самокаты смогут размещаться только в согласованных пунктах проката, иначе их будут убирать с улиц подобно трупам животных. Участники рынка восстали против этого предложения. Из-за остроты проблем и высокотехнологичности кикшерингов им предложили стать первыми участниками проекта «Я в пути». Несмотря на все ограничения, они согласились.

«Мы считаем, что эта форма позволит, во-первых, регулировать количество самокатов. Во-вторых, после этого нужно будет понять, какое количество парковок будет разрешено в данных районах. Наверное, это сбалансирует интересы органов власти и самих операторов кикшеринга», — предполагает директор Ассоциации операторов микромобильности Дмитрий Петрожицкий.



С его точки зрения, контроль за количеством самокатов нужен, чтобы пресечь выход на рынок недобросовестных игроков. В сегодняшних реалиях предприниматель может купить самокаты, бросить их где-нибудь, не следить за пользователями — за это ему ничего не будет.

В аппарате Казарина сообщили, что заменять частные сервисы единой платформой не планируют. Сервисы смогут подключиться к ней и без собственных приложений. И горожане смогут использовать не единое, а приложение оператора, если им так хочется.

Кикшеринги подключат к платформе на первом этапе. Завершить его и запустить пилотную версию сервиса планируют в апреле 2022 года, но сроки могут измениться. Затем сервис дополнят информацией о парковках, а после — об остальных видах городского транспорта.

В ноябре 2020 года появление подобной платформы анонсировала Москва, вдохновившись опытом Сингапура, Дубая и Вены. Сейчас система на стадии разработки. При этом столичная инфраструктура развивается семимильными шагами, пока петербуржцы годами ждут велодорожек и станций метро.



«Мы поддерживаем цифровизацию, но она не может обсуждаться без внимания к недостаткам инфраструктуры. Важно и необходимо создать безопасную и комфортную инфраструктуру для велосипедов, электросамокатов — велополосы, дорожки и парковки. Сделать это можно в том числе при расширении платной зоны парковок. Эти вопросы имеют наивысший приоритет», — считает исполнительный директор велопешеходной ассоциации «Пошли-поехали» Герман Мойжес.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

