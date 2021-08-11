Смольный хочет загнать самокаты в пункты проката

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







На следующем этапе регулирования работы кикшерингов Смольный решил навести порядок в местах размещения электросамокатов. Комитет по транспорту подготовил изменения в правила благоустройства, которые вводят понятие «пункт проката средств индивидуальной мобильности» и объясняют, как нужно поступать с транспортом вне таких пунктов. Чиновники предложили узаконить возможность размещать транспорт только в специально отведенных для этого местах. Категоричность стала неожиданностью для сервисов проката и мягко говоря не порадовала их.



Как отметил директор Ассоциации операторов микромобильности РФ Дмитрий Петрожицкий, городские власти не обсуждали эту инициативу с кикшеринговым сообществом. Игроки рынка напомнили, что электросамокаты - технологичный вид транспорта, который в основном используется для перемещения по городу на короткие расстояния и чем больше парковок, тем удобнее его использовать для этой цели.

«Искусственное ограничение количества парковок ставит под угрозу развитие шеринговых самокатов как современный городской транспорт, альтернативу общественному транспорту и ограничивает использование шеринговых самокатов только развлекательными целями», - считает сооснователь сервиса кикшеринга Urent Андрей Азаров.

По мнению основателя сервиса Whoosh Дмитрия Чуйко, самокатам кикшеринга не нужна парковочная или станционная инфраструктура, которая будет отнимать городское пространство. Он отмечает, что сейчас в Петербурге у компании несколько тысяч виртуальных парковок, которые обеспечивают удобство поездок на 5-6 км, разгружающих дороги. Такие парковки можно очень быстро разворачивать, переносить, убирать и создавать по просьбам горожан.



Это не то, о чем вы подумали

В Комитете по транспорту предлагают воспринимать поправки как следующий этап регулирования работы сервисов аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Петербурге. Первым стало подписание соглашения о работе кикшерингов, запретившее стоянки вблизи станций метро, остановок общественного транспорта, памятников, а также на ряде улиц в исторической части города, на газонах, в парках и цветниках.

В Смольном обращают внимание на то, что, прежде чем стать постановлением, документ пройдет несколько этапов рассмотрения, в том числе общественные обсуждения. Чиновники призывают заинтересованные стороны высказать на этой стадии все свои предложения и напоминают, что в рамках рабочей группы по регулированию работы кикшеринга, обсуждались вопросы создания согласованных мест по стоянке электросамокатов.

«Мы говорили о том, что, исходя из потребностей пользователей, информации, которая есть у шеринговых компаний, правильно будет создать точки, где самокаты наиболее востребованы, и в этих местах в установленном порядке поставить парковки. Занимающиеся велошерингом компании пошли по этому пути», - отмечает заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. По его данным, у самой крупной из них - Smartbike - получено более 700 разрешений на стоянки. Они предоставляются бесплатно.



Как пояснил «Фонтанке» Ваньчков, городу важно удобство всех участников дорожного движения, не только пользователей самокатов, сервисам их аренды предлагают двигаться по этому же пути. Каждое место стоянки согласовывается с несколькими ведомствами, оно должно обеспечивать доступность уборки, не мешать движению пешеходов, гармонично вписываться в архитектурный облик города.

«Мы предлагаем в рамках этого постановления согласовывать и устанавливать и вид этой парковки. Возможно, для центральных исторических районов эти парковки будут одного вида. Для новых молодых районов - другого вида, но они будут позволять аккуратно размещать определенное количество самокатов», - сказал зампред комитета.

Очевидно, что пункты проката будут иметь ограниченное количество мест, но и у виртуальных парковок есть свой предел. В Смольном считают, что таким образом можно будет регулировать количество электросамокатов на улицах, а с помощью программного обеспечения кикшеринги будут подсказывать пользователям, где расположена ближайшая парковка со свободными местами.



Совокупный парк шеринговых самокатов в Петербурге насчитывает около 12,5 тыс. единиц, из которых 11 приходятся на трех крупнейших игроков рынка. Получается, что им придется как-то договариваться или делить между собой парковки в наиболее популярных местах.

Хотя бы попытались

Кикшеринги уже пытались пойти по пути согласованных парковок, но столкнулись с зашкаливающим уровнем бюрократии. Как рассказал «Фонтанке» владелец Molnia Андрей Синьковский, вместе с другими компаниями он подавал заявки на согласование в прошлом году, из 300 адресов согласовано было порядка 10, то есть около 3%. «То в пятидесяти метрах какое-то подземное сооружение, то памятник стоит, то старое здание, то тротуар слишком узкий и так далее, - перечисляет предприниматель причины отказа. - На практике спокойно согласовать парковку можно только в тех местах, где она никому не нужна».

Как у других

Если посмотреть на другие регионы, выделяются два примера - Москва и Адлер. Столичный департамент транспорта в течение нескольких лет наращивал сеть из тысяч типовых велопарковок, которые сейчас используются также и для стоянок электросамокатов. Игроки рынка предполагают, что это единственный город в стране, располагающий необходимыми ресурсами для создания такой обширной инфраструктуры. При этом не все считают, что это избавляет от беспорядка, нередко самокаты сваливают в кучу и вокруг этих парковок. Свидетелем этому корреспондент «Фонтанки» был, например, на Арбате.



К неоднозначному результату привели действия властей Казани. Как отмечает основатель Urent Андрей Азаров, искусственное ограничение числа парковок с тысячи до 122 привело к снижению числа поездок среди пользователей Urent на 30%. Это заставило сервис задуматься, продолжать ли ему работать в регионе.

Более позитивным считают пример Адлера, где вместо металлических конструкций на месте парковки нанесена разметка. Пользователи следуют ей и ставят самокаты аккуратно.

«Обычно, создание инфраструктуры - прерогатива городских властей. В то же время мы осознаем, что их возможности ограничены. Если петербургские улицы не удалось оборудовать велодорожками достаточной протяженности, то снабжение горожан необходимым числом парковок еще менее вероятно. А значит, основным эффектом предлагаемых требований станет локальный коллапс индустрии кикшеринга», - предупреждает глава ассоциации микромобильности Дмитрий Петрожицкий.

Скорее всего, текущий сезон сервисы аренды доработают по старым правилам. У них будет время до весны, чтобы определиться, как они будут работать в Петербурге дальше и будут ли.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

