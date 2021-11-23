Полиция нашла того, кто зарубил мужчину у железнодорожного поста Ковалёво в Петербурге

Как стало известно «Фонтанке» 23 ноября, оперативники угрозыска задержали 30-летнего гражданина Республики Таджикистан и изобличили его в том, что тот 18 ноября на станции Ковалёво вступил в конфликт с 49-летним кладовщиком, трижды ударил его топором по голове, а затем нанес удары кулаком по лицу. Затем иностранец схватил сумку мужчины с картами, дешевым телефоном и ключами от квартиры, после чего скрылся. Часть имущества нашлась в квартире задержанного.

Известно, что в 2016 году подозреваемый уже осуждался за причинение вреда здоровью средней степени тяжести. Дело по аналогичной статье было прекращено минувшим летом в связи с примирением сторон.

