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Полиция нашла того, кто зарубил мужчину у железнодорожного поста Ковалёво в Петербурге

Предполагаемый убийца мужчины, тело которого нашли с рубленой раной головы в Красногвардейском районе Петербурга, задержан.

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Как стало известно «Фонтанке» 23 ноября, оперативники угрозыска задержали 30-летнего гражданина Республики Таджикистан и изобличили его в том, что тот 18 ноября на станции Ковалёво вступил в конфликт с 49-летним кладовщиком, трижды ударил его топором по голове, а затем нанес удары кулаком по лицу. Затем иностранец схватил сумку мужчины с картами, дешевым телефоном и ключами от квартиры, после чего скрылся. Часть имущества нашлась в квартире задержанного.

Известно, что в 2016 году подозреваемый уже осуждался за причинение вреда здоровью средней степени тяжести. Дело по аналогичной статье было прекращено минувшим летом в связи с примирением сторон.

После обнаружения трупа рядом со станцией Ковалёво, напомним, возбуждено дело по статье об убийстве.

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Комментарии (5)

AKM
Спасибо Путину за амнистию 130 тыс. мигрантов.
Airlomaxa
Сейчас тоже закроют дело «за применением сторон»?!
Grotesk
пока не приняли закон, мне интересна национальность кладовщика - иначе интриги нет...
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