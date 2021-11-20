На северо-востоке Петербурга найдено тело с рублеными ранами

Тело мужчины, который на днях отметил 49-летие, найдено в Красногвардейском районе Петербурга. Явные следы насильственной смерти послужили поводом для возбуждения дела.
Как стало известно «Фонтанке» 20 ноября, погибшего нашли накануне в районе железнодорожного поста Ковалёво, в 60 метрах от железнодорожной платформы. Прибывшая на место следственно-оперативная группа осмотрела труп, лежащий среди деревьев. Выяснилось, что погиб 49-летний кладовщик, который отпраздновал свой день рождения четырьмя днями ранее. На теле гематомы и переломы, а также рубленые раны головы.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Труп направлен в морг для установления точной причины смерти.