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На северо-востоке Петербурга найдено тело с рублеными ранами

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Тело мужчины, который на днях отметил 49-летие, найдено в Красногвардейском районе Петербурга. Явные следы насильственной смерти послужили поводом для возбуждения дела.

Как стало известно «Фонтанке» 20 ноября, погибшего нашли накануне в районе железнодорожного поста Ковалёво, в 60 метрах от железнодорожной платформы. Прибывшая на место следственно-оперативная группа осмотрела труп, лежащий среди деревьев. Выяснилось, что погиб 49-летний кладовщик, который отпраздновал свой день рождения четырьмя днями ранее. На теле гематомы и переломы, а также рубленые раны головы.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Труп направлен в морг для установления точной причины смерти.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

SlawaPiter
самоубивец... решило следствие.
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