FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
72.76р82.58р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Петербурженка рассказала, как пошла в лес проверить грибы и пожалела, что не взяла корзину

Петербуржцы продолжают собирать грибы

0
Печать
ПоделитьсяПоделиться

В Ленинградской области местами уже совсем зима, но грибникам это не мешает. Они продолжают собирать «на жарёху» — за неделю до декабря.

«Даже не надеялась хоть что-то найти и корзинку брать постеснялась», — делится в сообществе «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте» Надежда, ходившая 21 ноября по лесам Выборгского района. За час она набрала целый пакет трубчатых лисичек.

Ближе к Петербургу, в Ломоносовском районе, насобирали ещё больше. «Лисички ещё не сдаются и продолжают радовать, также встретились ежовики жёлтые, их было очень много», — рассказывает Елена.

Можно найти и обычные лисички.

В ближайшие дни в Ленобласти ожидаются резкое похолодание и метель.

Фото: Елена / Грибы и Грибники СПб

По теме (11)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний