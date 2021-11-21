Петербурженка рассказала, как пошла в лес проверить грибы и пожалела, что не взяла корзину

В Ленинградской области местами уже совсем зима, но грибникам это не мешает. Они продолжают собирать «на жарёху» — за неделю до декабря.



«Даже не надеялась хоть что-то найти и корзинку брать постеснялась», — делится в сообществе «Грибы и грибники СПб» «ВКонтакте» Надежда, ходившая 21 ноября по лесам Выборгского района. За час она набрала целый пакет трубчатых лисичек.

