FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
72.76р82.58р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Синоптики обещают в Ленобласти метель и минус 12 градусов

ГУ МЧС по Ленинградской области предупреждает о сложной метеообстановке в ближайшие дни.

1
Печать
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщает управление со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 21 ноября, в понедельник на дорогах ожидается гололедица.

Во вторник, 23 ноября, температура воздуха ночью может упасть местами до минус 12 градусов. На дорогах по-прежнему гололедица.

Среда, 24 ноября, будет не менее сложной. В прогнозе синоптиков — метель, налипание мокрого снега, порывы ветра 15–17 м/с, ночью похолодание до минус 9 градусов. Сложная обстановка на дорогах будет провоцировать ДТП.

Напомним, в Петербурге немного похолодает уже в ночь с воскресенья на понедельник.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

bluxer
Ну и на здоровье. Все в курсе, что лето кончилось.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний