Синоптики обещают в Ленобласти метель и минус 12 градусов

Как сообщает управление со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 21 ноября, в понедельник на дорогах ожидается гололедица.



Во вторник, 23 ноября, температура воздуха ночью может упасть местами до минус 12 градусов. На дорогах по-прежнему гололедица.



Среда, 24 ноября, будет не менее сложной. В прогнозе синоптиков — метель, налипание мокрого снега, порывы ветра 15–17 м/с, ночью похолодание до минус 9 градусов. Сложная обстановка на дорогах будет провоцировать ДТП.



Напомним, в Петербурге немного похолодает уже в ночь с воскресенья на понедельник.

