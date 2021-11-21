Похолодание в Петербурге начнётся сегодня. После коротких, местами сильных осадков подморозит

Венец вокруг Луны в Петербурге в ночь на 21 ноября

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 ноября будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, ветер умеренный. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до плюс 2 градусов. На дорогах местами гололедица.



Сегодня синоптическую ситуацию в городе определяет холодный атмосферный фронт, связанный с атлантическим циклоном, из-за чего пройдут скоротечные осадки ливневого характера, вечером подморозит, и образуется гололедица, поясняет центр «Фобос». Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт. ст.

