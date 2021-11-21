FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
72.76р82.58р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Похолодание в Петербурге начнётся сегодня. После коротких, местами сильных осадков подморозит

Температура в Петербурге упадёт ниже 0 градусов

В пасмурное воскресенье в Северной столице днём будет ещё плюс, но уже вечером температура начнёт опускаться. Циклон обеспечит порцию мокрого снега.

2
Печать
Венец вокруг Луны в Петербурге в ночь на 21 ноября
Венец вокруг Луны в Петербурге в ночь на 21 ноября
ПоделитьсяПоделиться

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 ноября будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, ветер умеренный. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до плюс 2 градусов. На дорогах местами гололедица.

Сегодня синоптическую ситуацию в городе определяет холодный атмосферный фронт, связанный с атлантическим циклоном, из-за чего пройдут скоротечные осадки ливневого характера, вечером подморозит, и образуется гололедица, поясняет центр «Фобос». Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт. ст.

Ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус уточняет, что Петербург находится в зоне западной периферии уходящего циклона. «В такой ситуации в облаках появятся прояснения, небольшие осадки в виде мокрого снега и снега пройдут лишь местами», — предсказывает метеоролог.

Венец вокруг Луны в Петербурге в ночь на 21 ноября
Венец вокруг Луны в Петербурге в ночь на 21 ноября

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

r842er
Причастные и деепричастные обороты с обеих сторон запятой выделяются...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний