В Ленобласти много серьёзных ДТП, есть погибшие. В Тихвине ВАЗ развалился надвое

Как сообщает 47news, 21 ноября около 14 часов на трассе Санкт-Петербург — Псков в Гатчинском районе «Черри Тиго» вылетел в кювет и перевернулся. Погибли водитель и 46-летняя женщина, сидевшая на переднем сидении.
Около 15 часов на 40-м километре дороги Пески — Сосново — Подгорье, у деревни Борисово, в Приозерском районе столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, в тяжёлом состоянии были госпитализированы мужчина и женщина. Ещё два человека получили лёгкие травмы.
Также около 15 часов на 18 километре дороги Ульяновка — Отрадное в Тосненском районе самосвал МАЗ столкнулся с машиной дорожников, ушёл в кювет и опрокинулся на бок в канаве. По предварительным данным издания, ДТП обошлось без серьёзных травм.
Около 16 часов на улице Карла Маркса в Тихвине водитель легкового ВАЗа не справился с управлением и въехал в столб. Машина развалилась: передняя часть осталась на дороге, а заднюю выбросило в кювет. 27-летний водитель ВАЗа попал в местную больницу.
Вчера в аварии на трассе Вологда — Новая Ладога погибли три человека, в том числе бывший епископ Чукотки. Ещё один человек погиб утром 20 ноября на трассе М-10 «Россия».
В ближайшие дни опасность ДТП вырастет. ГУ МЧС по Ленинградской области предупредило о гололедице, резком понижении температуры и метели.