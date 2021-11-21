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В Ленобласти много серьёзных ДТП, есть погибшие. В Тихвине ВАЗ развалился надвое

Двое погибли и как минимум пятеро пострадали в воскресных ДТП в Ленобласти

Выходные в Ленинградской области оказались богаты на серьёзные ДТП. В воскресных авариях погибли два человека, ещё несколько пострадали.

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Как сообщает 47news, 21 ноября около 14 часов на трассе Санкт-Петербург — Псков в Гатчинском районе «Черри Тиго» вылетел в кювет и перевернулся. Погибли водитель и 46-летняя женщина, сидевшая на переднем сидении.

Около 15 часов на 40-м километре дороги Пески — Сосново — Подгорье, у деревни Борисово, в Приозерском районе столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, в тяжёлом состоянии были госпитализированы мужчина и женщина. Ещё два человека получили лёгкие травмы.

Также около 15 часов на 18 километре дороги Ульяновка — Отрадное в Тосненском районе самосвал МАЗ столкнулся с машиной дорожников, ушёл в кювет и опрокинулся на бок в канаве. По предварительным данным издания, ДТП обошлось без серьёзных травм.

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Около 16 часов на улице Карла Маркса в Тихвине водитель легкового ВАЗа не справился с управлением и въехал в столб. Машина развалилась: передняя часть осталась на дороге, а заднюю выбросило в кювет. 27-летний водитель ВАЗа попал в местную больницу.

Вчера в аварии на трассе Вологда — Новая Ладога погибли три человека, в том числе бывший епископ Чукотки. Ещё один человек погиб утром 20 ноября на трассе М-10 «Россия».

В ближайшие дни опасность ДТП вырастет. ГУ МЧС по Ленинградской области предупредило о гололедице, резком понижении температуры и метели.

Фото: Подслушано | Тихвин

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Комментарии (3)

Nora...
Из-за таких безответственных водителей страдают люди. Дорога сегодня- ничего особенного, плюс минус 1_2 градуса вокруг нуля, 70 км от города в том числе. Снег только на обочинах.
AlBerkut
Зима и похолодание всегда приходят внезапно. И для дорожников, и для коммунальных служб, и для водятлов.
Ну вот никогда такого (в смысле скользкой дороги) не было, и вот опять...
bluxer
Лето кончилось. Не все в курсе.
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