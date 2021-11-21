В Ленобласти много серьёзных ДТП, есть погибшие. В Тихвине ВАЗ развалился надвое

Как сообщает 47news, 21 ноября около 14 часов на трассе Санкт-Петербург — Псков в Гатчинском районе «Черри Тиго» вылетел в кювет и перевернулся. Погибли водитель и 46-летняя женщина, сидевшая на переднем сидении.



Около 15 часов на 40-м километре дороги Пески — Сосново — Подгорье, у деревни Борисово, в Приозерском районе столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, в тяжёлом состоянии были госпитализированы мужчина и женщина. Ещё два человека получили лёгкие травмы.

