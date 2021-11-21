В разорванной KIA в Ленобласти погиб бывший епископ Чукотки

Как сообщает 21 ноября 47news, среди трёх погибших в субботней аварии оказался бывший епископ Чукотский и Анадырский Диомид, в миру — 60-летний Сергей Дзюбан. Он ехал на переднем пассажирском сидении в «КИА Соренто», которая, по предварительным данным, выскочила на встречную полосу под тягач MAN с прицепом. Также скончались две женщины: водитель «КИА» и пожилая пассажирка.
По данным издания, 48-летняя водитель KIA владела и управляла компаниями, предоставляющими услуги в сфере бухучета, аудита и налогового сопровождения, а также в области коммерческой недвижимости и управления. Sorento оформлен на вторую её фирму. Раньше женщина жила в Чукотском автономном округе. 72-летняя погибшая пассажирка имела ту же фамилию, что и водитель легковушки. Водитель тягача, 41-летний гражданин Эстонии, напомним, госпитализирован с переломом ноги.
Сергей Дзюбан родился в Луганской области, в 1983 году окончил Харьковский институт радиоэлектроники. В 1986 году он поступил в Московскую духовную семинарию, в июле 1987 принял монашеский постриг в Троице-Сергиевой лавре и церковное имя Диомид. Служил в Камчатской, Магаданской и Сахалинской епархиях. В июле 2000 года была создана епархия на Чукотке, он возглавил её и получил сан епископа Чукотского и Анадырского. За семь лет в Чукоткой епархии открыли 17 приходов, со строительством храмов помогал глава региона Роман Абрамович. Летом 2007 года епископа отстранили после конфликта с руководством Русской православной церкви. В октябре 2008 года его лишили сана.