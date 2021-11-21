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В Ленобласти разорвало KIA, трое погибли. В другом ДТП пострадала девочка

Три человека погибли в ДТП с тягачом на трассе Вологда — Новая Ладога

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Полиция Петербурга и Ленобласти выясняет обстоятельства двух серьёзных аварий, случившихся в субботу.

Как сообщает 21 ноября 47news, около 16 часов в Приозерском районе Ленобласти, на дороге между деревней Борисово и посёлком Мичуринский, «Шевроле Круз» вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Пострадала 8-летняя девочка. Медики госпитализировали её и диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

Около 18 часов на 508 километре трассы Вологда — Новая Ладога, у села Колчаново в Волховском районе, произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 48-летняя женщина на KIA Sorento выехала на встречную полосу и столкнулась с тягачом MAN под управлением 41-летнего гражданина Эстонии. Судя по кадрам с места аварии, легковушку разорвало, тягач и прицеп отбросило в кювет.

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Скончались трое: водитель «КИА» и два её пассажира: 60-летний мужчина и 72-летняя женщина, погибших из легкового автомобиля деблокировали сотрудники поисково-спасательного отряда Новой Ладоги. Водитель грузовика был доставлен в больницу с переломом ноги и ушибами.

Волховский надзор прокуратуры Ленобласти выясняет обстоятельства произошедшего, отмечает 47news.

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Комментарии (1)

rt7421656
кто то что то говорил про нулевую смертность в прогнозах.
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