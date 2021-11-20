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QR-коды на общепит и магазины поджимают: пункты вакцинации в Петербурге работают на максимуме

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Петербуржцы обновили абсолютный максимум по числу прививок за сутки. И подобрались к отметке в 40 тысяч уколов за день — эту планку ставил губернатор Александр Беглов для достижения коллективного иммунитета.

«За минувшую пятницу установлен новый рекорд по вакцинации: привито первым компонентом вакцины 20890 человек, а всего сделано 38833 инъекций. Это абсолютный максимум с начала кампании по массовой вакцинации жителей города», — сообщили 20 ноября в комитете по здравоохранению Петербурга.

Уже с 1 декабря QR-коды о вакцинации или перенесенной болезни в Петербурге потребуется показывать, чтобы попасть в заведения общепита и магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости.

Как записаться на вакцинацию в Петербурге и не сойти с ума — читайте в инструкции «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Денеб
Вакцинация бьёт рекорды, а смертность нарастает..... Неладно что-то в датском королевстве....
Mikkä Kårhunen
ну это сугубо каждого человека прививаться или нет,одно дело палками гнать,то можно достичь и не тех показателей
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