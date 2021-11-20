QR-коды на общепит и магазины поджимают: пункты вакцинации в Петербурге работают на максимуме

Петербуржцы обновили абсолютный максимум по числу прививок за сутки. И подобрались к отметке в 40 тысяч уколов за день — эту планку ставил губернатор Александр Беглов для достижения коллективного иммунитета.

«За минувшую пятницу установлен новый рекорд по вакцинации: привито первым компонентом вакцины 20890 человек, а всего сделано 38833 инъекций. Это абсолютный максимум с начала кампании по массовой вакцинации жителей города», — сообщили 20 ноября в комитете по здравоохранению Петербурга.

Уже с 1 декабря QR-коды о вакцинации или перенесенной болезни в Петербурге потребуется показывать, чтобы попасть в заведения общепита и магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости.