Беглов заявил, что в Петербурге надо делать 40 тысяч прививок от коронавируса в день

Губернатор Александр Беглов заявил, что Петербургу необходимо резко сократить дистанцию, отделяющую жителей города от приобретения коллективного иммунитета.
«За прошлую неделю суточные показатели вакцинации в нашем городе удалось удвоить. Но для эффективного противодействия эпидемии этого мало. Сегодня нужно делать не 20, а 40 тысяч инъекций в день и продержаться на этом уровне до конца ноября», — сказал Беглов 25 октября в традиционном радиообращении.
Он напомнил, что в Петербурге уже развернуто 174 стационарных и 41 мобильный пункт вакцинации. И анонсировал, что в ближайшие дни будут открыты еще 20.
Как писала «Фонтанка», планка, поставленная Петербургу Минздравом, — минимум 3,5 млн полностью вакцинированных. Пока есть лишь 1,8 млн. А ажиотаж к понедельнику пошёл на спад.