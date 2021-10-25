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Беглов заявил, что в Петербурге надо делать 40 тысяч прививок от коронавируса в день

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Губернатор Александр Беглов заявил, что Петербургу необходимо резко сократить дистанцию, отделяющую жителей города от приобретения коллективного иммунитета.

«За прошлую неделю суточные показатели вакцинации в нашем городе удалось удвоить. Но для эффективного противодействия эпидемии этого мало. Сегодня нужно делать не 20, а 40 тысяч инъекций в день и продержаться на этом уровне до конца ноября», — сказал Беглов 25 октября в традиционном радиообращении.

Он напомнил, что в Петербурге уже развернуто 174 стационарных и 41 мобильный пункт вакцинации. И анонсировал, что в ближайшие дни будут открыты еще 20.

Как писала «Фонтанка», планка, поставленная Петербургу Минздравом, — минимум 3,5 млн полностью вакцинированных. Пока есть лишь 1,8 млн. А ажиотаж к понедельнику пошёл на спад.

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Комментарии (21)

Brezhnev
Я предлагаю 45! Кто больше?
Alex000
Надо - делайте :)
spb7771250
Кхм. Да неужели? 1,5 года прошло, и вот, наконец, выяснилось что надо, сколько надо... Зачем пока не поняли правда... Если цель - сохранение жизней населения - то "маленько" иначе надо было действовать начиная примерно с января 2020 года.
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