Беглов заявил, что в Петербурге надо делать 40 тысяч прививок от коронавируса в день

Губернатор Александр Беглов заявил, что Петербургу необходимо резко сократить дистанцию, отделяющую жителей города от приобретения коллективного иммунитета.



«За прошлую неделю суточные показатели вакцинации в нашем городе удалось удвоить. Но для эффективного противодействия эпидемии этого мало. Сегодня нужно делать не 20, а 40 тысяч инъекций в день и продержаться на этом уровне до конца ноября», — сказал Беглов 25 октября в традиционном радиообращении.



Он напомнил, что в Петербурге уже развернуто 174 стационарных и 41 мобильный пункт вакцинации. И анонсировал, что в ближайшие дни будут открыты еще 20.

