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Вакцинальный ажиотаж в Петербурге спал к понедельнику. Очередей из иностранцев тоже не видно

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Комментарии (19)

260708081
Вообще-то люди работают по понедельникам... А в Галерее была толпа из-за Лайта.
gatsby55
Перепись слабоумных завершена.
266418756
Надо вакцинироваться, надо!!
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