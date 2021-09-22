Минздрав поставил цель вакцинировать 3,5 млн жителей Петербурга

Власти Петербурга получили новый целевой показатель по вакцинации петербуржцев от коронавируса. Он почти на миллион выше прежнего.



Как сообщили в комздраве 22 сентября, Минздрав дал новый целевой показатель — привить от COVID-19 в Петербурге надо не 2,6 млн, а 3,5 млн человек. То есть 65% населения.



План по вакцинации в Петербурге нарастает с начала прививочной кампании. Изначально ориентировались на цифру в 1,2 млн человек, затем — 2,6 млн. Но к 22 сентября полностью смогли вакцинировать только 1,6 млн — менее 30% населения города. По этому показателю Петербург отстает от Москвы, Московской области и десятков других регионов.

