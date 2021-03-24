Минздрав попросил Петербург привить 2,6 млн жителей. Смольный называл цифру вдвое меньше

«На сегодняшний момент 337 тысяч у нас привилось первой дозой. И полностью закончили вакцинацию 250 тысяч — четверть миллиона. По рекомендации межведомственной рабочей группы под руководством академика Шляхто мы должны привить 1,2 млн. Мы колеблемся сейчас в районе 28% от той цифры, которую мы себе наметили. Минздрав ставит нам более амбициозную задачу — 2,6 млн. И если говорить по Минздраву, то у нас сейчас привито 13%», — резюмировал Сарана 24 марта в эфире канала «Санкт-Петербург».



По его словам, разница в методике подсчета. Например, те, кто перенес инфекцию год назад, уже практически не имеют иммунитета и должны отправиться на прививочные пункты. В Смольном же смело вычитают около 2 млн переболевших из своих планов, хотя изначально целились на 3,5 млн.