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СК не увидел унижения детей-аутистов, которых отправили «шуровать» с детской площадки в Петербурге

Женщина, скандалившая на детской площадке «Балтийской жемчужины» из-за гуляющих детей-аутистов, избежала уголовного преследования.

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Как пишет Znak.com, об этом стало известно 19 ноября на встрече клуба петербургских журналистов «Аутизм. Общение +», организованной АНО «Амба».

По информации «Фонтанки», в следственном отделе Красносельского района был зарегистрирован материал проверки по факту возможного унижения достоинства детей. Кроме того, в действиях петербурженки искали и не нашли признаки самоуправства. В возбуждении уголовного дела отказано. Ответ за подписью исполняющего обязанности замруководителя следственного отдела района, капитана юстиции Малахова есть в распоряжении редакции.

Как сообщили в петербургском отделении Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, оценить действия подчинённых попросят Александра Бастрыкина. «Региональное отделение направит жалобу главе Следственного комитета России с просьбой проверить обоснованность отказа в разбирательстве по факту унижение человеческого достоинства детей с ограниченными возможностями», — уточнили представители ВОРДИ.

«Фонтанка» показывала видеозапись выступления женщины, недовольной соседством с воспитанниками центра «Какая разница». «Непонятно каких детей» она отправляла «шуровать» с детской площадки у ЖК «Балтийская жемчужина». Среди прочего было сказано, что аутисты должны находиться в «карантинах и прочей хрени».
В героине видео узнали супругу бизнесмена, которая, судя по соцсетям, главным делом жизни считает модельную карьеру 4-летней внучки. Детей с площадки она прогоняла якобы из-за того, что девочка испугалась молчания некоторых ребят. СК начал проверку.
На горожанку обрушились сотни гневных комментариев, скандальное поведение осудили в том числе Екатерина Варнава, Тимур Родригез, Николай Цискаридзе. После этого женщина попыталась извиниться.

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Комментарии (2)

260569221
Яжмамки слишком возбудились.
Вам стоит охладится.
Так что все правильно она сказала!
Редиcка
В принципе, правильно. Силу никто не применял, а говорить можно все, что угодно, и никто ее не воспринимал как власть, и не подчинялся.
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