СК не увидел унижения детей-аутистов, которых отправили «шуровать» с детской площадки в Петербурге

Как пишет Znak.com, об этом стало известно 19 ноября на встрече клуба петербургских журналистов «Аутизм. Общение +», организованной АНО «Амба».
По информации «Фонтанки», в следственном отделе Красносельского района был зарегистрирован материал проверки по факту возможного унижения достоинства детей. Кроме того, в действиях петербурженки искали и не нашли признаки самоуправства. В возбуждении уголовного дела отказано. Ответ за подписью исполняющего обязанности замруководителя следственного отдела района, капитана юстиции Малахова есть в распоряжении редакции.
Как сообщили в петербургском отделении Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, оценить действия подчинённых попросят Александра Бастрыкина. «Региональное отделение направит жалобу главе Следственного комитета России с просьбой проверить обоснованность отказа в разбирательстве по факту унижение человеческого достоинства детей с ограниченными возможностями», — уточнили представители ВОРДИ.