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«Оскорблений с моей стороны не было». Прогонявшая детей-аутистов петербурженка попыталась извиниться

Оскандалившаяся из-за детей-аутистов петербурженка извинилась

Петербурженка, которая устроила скандал на детской площадке «Балтийской жемчужины» из-за гуляющих детей-аутистов, попыталась объяснить мотивы своего поступка.

Устроившая скандал из-за детей-аутистов петербурженка извинилась. Комментарий горожанки опубликовал телеканал ЛенТВ24.

«Я была, конечно, груба. Посмотрела это видео единственный раз. Я там отталкивала [женщину], но это было на последней минуте нашего разговора, когда я уже звонила в управляющую компанию, потому что понимала, что мне не справиться. За это хочу принести извинения», — сказала горожанка.

При этом женщина уточнила, что не оскорбляла детей-инвалидов, а «вышла заступиться за своего испуганного ребёнка». Горожанка и ранее конфликтовала с развивающими центрами, расположенными в третьем корпусе ЖК «Балтийская жемчужина».

«Одно дело, когда пришла мама с больным ребенком, будь то аутист или ребенок с синдромом Дауна, про этого одного ребенка я могу рассказать своей внучке, рассказать, что бывают такие детки. Но когда тебя окружают около десяти таких детей, которые бегают и издают разные странные звуки… Я вышла заступиться за своего испуганного ребенка, чтобы они ушли гулять к себе во двор», — заявила петербурженка.

Ранее на горожанку обрушились сотни гневных комментариев. Скандальное поведение на детской площадке на улице Адмирала Черокова осудили Екатерина Варнава, Тимур Родригез, Николай Цискаридзе.

Горожанка прогоняла с площадки детей-аутистов, так как ее 4-летняя внучка-модель испугалась молчания некоторых ребят. Женщина убеждена, что аутисты должны находиться в «карантинах и прочей хрени». Агрессивная бабушка рискует стать фигурантом уголовного дела по статье о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства.

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Комментарии (177)

Arkos
Мы все должны изгонять из себя этого "беса "
Разве не обзываем друг- друга : дебил, аутист, ламбада ( цп) и т.д.
Нет нет, да проскочит нечто подобное. А как ржали над девизом параолимпийцев- " Одной ногой в Токио".
Чаще даже не замечаем за собой этого . Плохо.
Daharlem
Эта старуха заслужила всеобщее порицание! От неё аж веет диким а*у*м. Её стоило физически воспитать, но, времена не те, жаль.
Arkos
Скажу откровенно. Сам иногда ловлю себя на том, что не очень приятно себя ощущаю , когда рядом находятся "другие" и не важно дети это или взрослые.
Поэтому не смотрю Параолимпийские игры , ей Богу !, там и смех и грех.
Однако понимаю, что это не правильно. Пытаюсь , не без успеха, контролировать себя. Ну вот такой я !
Абсолютно соглашусь с FklDoz. Очень хороший комментарий! Вот тут как раз,место пресловутой толерантности.
PS Тетку эту требуется наказать, хотя думаю, она уже наказана.
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