«Оскорблений с моей стороны не было». Прогонявшая детей-аутистов петербурженка попыталась извиниться

Устроившая скандал из-за детей-аутистов петербурженка извинилась. Комментарий горожанки опубликовал телеканал ЛенТВ24.
«Я была, конечно, груба. Посмотрела это видео единственный раз. Я там отталкивала [женщину], но это было на последней минуте нашего разговора, когда я уже звонила в управляющую компанию, потому что понимала, что мне не справиться. За это хочу принести извинения», — сказала горожанка.
При этом женщина уточнила, что не оскорбляла детей-инвалидов, а «вышла заступиться за своего испуганного ребёнка». Горожанка и ранее конфликтовала с развивающими центрами, расположенными в третьем корпусе ЖК «Балтийская жемчужина».
«Одно дело, когда пришла мама с больным ребенком, будь то аутист или ребенок с синдромом Дауна, про этого одного ребенка я могу рассказать своей внучке, рассказать, что бывают такие детки. Но когда тебя окружают около десяти таких детей, которые бегают и издают разные странные звуки… Я вышла заступиться за своего испуганного ребенка, чтобы они ушли гулять к себе во двор», — заявила петербурженка.
Ранее на горожанку обрушились сотни гневных комментариев. Скандальное поведение на детской площадке на улице Адмирала Черокова осудили Екатерина Варнава, Тимур Родригез, Николай Цискаридзе.
Горожанка прогоняла с площадки детей-аутистов, так как ее 4-летняя внучка-модель испугалась молчания некоторых ребят. Женщина убеждена, что аутисты должны находиться в «карантинах и прочей хрени». Агрессивная бабушка рискует стать фигурантом уголовного дела по статье о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства.