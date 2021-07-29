«Оскорблений с моей стороны не было». Прогонявшая детей-аутистов петербурженка попыталась извиниться

Устроившая скандал из-за детей-аутистов петербурженка извинилась. Комментарий горожанки опубликовал телеканал ЛенТВ24.



«Я была, конечно, груба. Посмотрела это видео единственный раз. Я там отталкивала [женщину], но это было на последней минуте нашего разговора, когда я уже звонила в управляющую компанию, потому что понимала, что мне не справиться. За это хочу принести извинения», — сказала горожанка.

При этом женщина уточнила, что не оскорбляла детей-инвалидов, а «вышла заступиться за своего испуганного ребёнка». Горожанка и ранее конфликтовала с развивающими центрами, расположенными в третьем корпусе ЖК «Балтийская жемчужина».