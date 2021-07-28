Варнава, Родригез, Цискаридзе. На женщину, которая прогоняла с площадки в Петербурге аутистов, «ополчился весь Интернет»

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Уже третьи сутки интернет-пользователи репостят и комментируют видео с детской площадки на улице Адмирала Черокова в Петербурге. Фигуристка Ирина Слуцкая поделилась, что была в шоке от увиденного. «Мне кажется, таких людей, как она, нужно изолировать, а то они пугают людей умных и адекватных», — убеждена олимпийская чемпионка.



Актриса и телеведущая Екатерина Варнава назвала героиню ролика «невоспитанной, оставшейся жить в древние времена персоной» и высказала утверждение, что ни один ребенок не заслуживает такого отношения.

В комментариях на странице Варнавы ее поддержали другие знаменитости. «Стыдно! И очень будет печально, если эта мадамочка останется без наказания!!! Таких надо сильно наказывать…!» — высказался Николай Цискаридзе. «Это просто ад какой-то», — согласилась звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова. Телеведущий Андрей Бедняков считает, что женщину нельзя называть человеком, «хотя и животные намного гуманнее». Солидарна и модель Светлана Бондарчук. Телеведущий и музыкант Тимур Родригез назвал женщину чудовищем и осудил ее не только за убеждения, но и за то, что высказывала она их в присутствии детей. Эвелина Бледанс написала, что хотела бы лично поговорить с героиней ролика и обратилась к ней напрямую с вопросом о том, не стыдно ли ей.

Актриса Ирина Безрукова отметила, что детей обязательно надо просвещать и рассказывать им, что люди бывают разные. Лидия Невзорова высказалась в свете того, что в стране, «где безымянные росгвардейцы бьют женщин ногами в живот», ее уже ничего не удивляет. Почти все призывали своих подписчиков быть друг к другу добрее.

Реакция последовала и из Смольного. Вице-губернатор Ирина Потехина сообщила, что «справедливость восторжествовала»: даме пришлось закрывать все свои страницы в соцсетях и объясняться перед следователями, а центр «Какая разница», на сотрудниц которого она набросилась, невольно стал знаменит и получил материальную помощь от неравнодушных. Как сообщалось накануне, центр собирал 400 тысяч на ремонт классов, но меньше чем за сутки получил пожертвований почти в три раза больше. Потехина добавила, что центр «Какая разница» помогает примерно 70 семьям, а в очереди к ним еще как минимум столько же. «Ищем вместе с руководителем центра возможности для расширения их деятельности», — заверила чиновница. Героиня ролика, как ранее писала «Фонтанка», рискует стать фигурантом уголовного дела по статье о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства.

Детей с площадки она прогоняла потому, что ее 4-летняя внучка-модель испугалась молчания некоторых ребят. Женщина убеждена, что аутисты должны находиться в «карантинах и прочей хрени».

