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Варнава, Родригез, Цискаридзе. На женщину, которая прогоняла с площадки в Петербурге аутистов, «ополчился весь Интернет»

Как знаменитости отреагировали на видео с Адмирала Черокова

Сотни гневных комментариев в свой адрес может прочитать петербурженка, которой не понравилось соседство с центром помощи детям-аутистам. Не остались в стороне и селебрити, которые «в шоке» и хотят добра.

Фото: Скриншот видео
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Уже третьи сутки интернет-пользователи репостят и комментируют видео с детской площадки на улице Адмирала Черокова в Петербурге. Фигуристка Ирина Слуцкая поделилась, что была в шоке от увиденного. «Мне кажется, таких людей, как она, нужно изолировать, а то они пугают людей умных и адекватных», — убеждена олимпийская чемпионка.

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава назвала героиню ролика «невоспитанной, оставшейся жить в древние времена персоной» и высказала утверждение, что ни один ребенок не заслуживает такого отношения.

В комментариях на странице Варнавы ее поддержали другие знаменитости. «Стыдно! И очень будет печально, если эта мадамочка останется без наказания!!! Таких надо сильно наказывать…!» — высказался Николай Цискаридзе. «Это просто ад какой-то», — согласилась звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова. Телеведущий Андрей Бедняков считает, что женщину нельзя называть человеком, «хотя и животные намного гуманнее». Солидарна и модель Светлана Бондарчук.

Телеведущий и музыкант Тимур Родригез назвал женщину чудовищем и осудил ее не только за убеждения, но и за то, что высказывала она их в присутствии детей.

Эвелина Бледанс написала, что хотела бы лично поговорить с героиней ролика и обратилась к ней напрямую с вопросом о том, не стыдно ли ей.

Актриса Ирина Безрукова отметила, что детей обязательно надо просвещать и рассказывать им, что люди бывают разные. Лидия Невзорова высказалась в свете того, что в стране, «где безымянные росгвардейцы бьют женщин ногами в живот», ее уже ничего не удивляет. Почти все призывали своих подписчиков быть друг к другу добрее.

Реакция последовала и из Смольного. Вице-губернатор Ирина Потехина сообщила, что «справедливость восторжествовала»: даме пришлось закрывать все свои страницы в соцсетях и объясняться перед следователями, а центр «Какая разница», на сотрудниц которого она набросилась, невольно стал знаменит и получил материальную помощь от неравнодушных. Как сообщалось накануне, центр собирал 400 тысяч на ремонт классов, но меньше чем за сутки получил пожертвований почти в три раза больше.

Потехина добавила, что центр «Какая разница» помогает примерно 70 семьям, а в очереди к ним еще как минимум столько же. «Ищем вместе с руководителем центра возможности для расширения их деятельности», — заверила чиновница.

Героиня ролика, как ранее писала «Фонтанка», рискует стать фигурантом уголовного дела по статье о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства.

Детей с площадки она прогоняла потому, что ее 4-летняя внучка-модель испугалась молчания некоторых ребят. Женщина убеждена, что аутисты должны находиться в «карантинах и прочей хрени».

Фото: Скриншот видео

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Комментарии (104)

Борт 54
Написал комментарий… о том что надо быть спокойнее и объективнее и тут как накинулись… Думаю это какой то театр и мы далеки от истинных причин… наверно командиры инвалидов выбивают финансирование…
260559331
Не надо уподобляться плохому чтобы что то ему доказать. Это просто ее не осознанность. Какой то видимо страх стать такой же
Serj_
Ребята, не надо сразу всем эту женщину гнобить, у нее такие представления о жизни в России. Она уверена, что в нашей стране надо сражаться за своих детей, родителей, за своего мужа, за своих братьев и сестер. И эта позиция не лишена смысла. А что в нашей стране легко жить? Что государство сильно помогает людям? У нас что пособие по безработицы 800 евро, или средняя зарплата, как в Финляндии 3600 евро? Это на секундочку 300 тысяч рублей! Эта женщина рвала кое что, чтобы жить нормально (по ее представлением). Поймите, что в нашей стране не жизнь, а выживание, и это меняет психику людей. Надо пожалеть эту женщину, и подумать почему в нашей стране так много таких людей!!! Друзья, копните глубже в своих размышлениях!
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