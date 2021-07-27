FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+30°C/Завтра: +27
74.10р87.32р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
3
Печать

Скандалистка из «Балтийской жемчужины» невольно пополнила кассу центра помощи детям-аутистам

Центру помощи аутистам после видео с Адмирала Черокова собрали миллион рублей

На 259 процентов перевыполнен план по сбору денег для центра «Какая разница», который помогает детям-аутистам и их семьям в Красносельском районе Петербурга.

Жители Петербурга и других регионов отозвались на новость о женщине, которая пыталась прогнать с территории детской площадки на улице Адмирала Черокова детей с особенностями развития. Ещё до того момента, когда видео конфликта было опубликовано в соцсетях, центр начал сбор средств на парты, школьные принадлежности и небольшой ремонт в арендуемых помещениях. Проект на сайте planeta.ru зарегистрирован 23 июля, в соцсетях центра о нем рассказали только накануне утром. Планировалось до начала августа собрать 400 тысяч рублей, но уже утром 27 июля сумма перевалила за 600 тысяч. К вечеру проект набрал больше миллиона рублей и пожертвования продолжают поступать. В центре сообщили, что на дополнительные деньги покроют аренду, купят принтер, примут больше детей на бесплатные занятия, поменяют стеклопакеты и оборудуют кабинет завуча.

Сама же героиня ролика, как ранее писала «Фонтанка», рискует стать фигурантом уголовного дела по статье о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства.

Детей с площадки она прогоняла накануне утром, потому что ее 4-летняя внучка-модель испугалась молчания некоторых ребят. Женщина убеждена, что аутисты должны находиться в «карантинах и прочей хрени».

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

266081655
Хорошими делами прославиться нельзя! (из заповедей старухи Шапокляк).
hal9000
Честно говоря похоже это две подруги..развели нас всех..потомучто бабы так не ругаются..да и потом блондинка с брюнеткой редко ссорятся..там как бы равновесие происходит..блондинки легкомысленные и взбалмошенные а брюнетки из за черного цвета более авторитарные чтоли и через чур привержены к консерватизму..а когда они вдвоем то происходит уравновешивание сил..и обычно это две закадычные подруги..блин чет я об этом раньше не подумал...попался на развод..тоже тут свою варежку открывал..мне стыдно прошу простить общество..я больше так небуду.."Напился ругался сломал чучульцо..стыдно смотреть людям в лицо"...тчк
Ruth D. Armstead
Ох ты, е-мое!! Какой тонкий ход!! Браво!
Умеют же)))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний