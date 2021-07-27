Скандалистка из «Балтийской жемчужины» невольно пополнила кассу центра помощи детям-аутистам

На 259 процентов перевыполнен план по сбору денег для центра «Какая разница», который помогает детям-аутистам и их семьям в Красносельском районе Петербурга.



Жители Петербурга и других регионов отозвались на новость о женщине, которая пыталась прогнать с территории детской площадки на улице Адмирала Черокова детей с особенностями развития. Ещё до того момента, когда видео конфликта было опубликовано в соцсетях, центр начал сбор средств на парты, школьные принадлежности и небольшой ремонт в арендуемых помещениях. Проект на сайте planeta.ru зарегистрирован 23 июля, в соцсетях центра о нем рассказали только накануне утром. Планировалось до начала августа собрать 400 тысяч рублей, но уже утром 27 июля сумма перевалила за 600 тысяч. К вечеру проект набрал больше миллиона рублей и пожертвования продолжают поступать. В центре сообщили, что на дополнительные деньги покроют аренду, купят принтер, примут больше детей на бесплатные занятия, поменяют стеклопакеты и оборудуют кабинет завуча.