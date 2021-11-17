Глава Роспотребнадзора рассказала о планах по тестированию на коронавирус людей с ОРВИ.
«Все пациенты с <...> ОРВИ будут обследоваться теперь и на COVID-19 в обязательном порядке, с тем чтобы нам не упустить больных с более опасной инфекцией», — заявила 17 ноября Анна Попова на совещании с президентом РФ, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По ее словам, меры по «разобщению» помогли снизить и заболеваемость гриппом по всей стране. Она выразила надежду, что ситуация будет и дальше стабилизироваться.
Роспотребнадзор: Все пациенты с ОРВИ будут тестироваться на СOVID-19
Глава Роспотребнадзора рассказала о планах по тестированию на коронавирус людей с ОРВИ.