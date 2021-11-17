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Роспотребнадзор: Все пациенты с ОРВИ будут тестироваться на СOVID-19

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Глава Роспотребнадзора рассказала о планах по тестированию на коронавирус людей с ОРВИ.

«Все пациенты с <...> ОРВИ будут обследоваться теперь и на COVID-19 в обязательном порядке, с тем чтобы нам не упустить больных с более опасной инфекцией», — заявила 17 ноября Анна Попова на совещании с президентом РФ, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По ее словам, меры по «разобщению» помогли снизить и заболеваемость гриппом по всей стране. Она выразила надежду, что ситуация будет и дальше стабилизироваться.

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Комментарии (14)

265056402
кстати тут прикол. Если вакцина как-то облегчает заражение ковидом или тест ложно положительно сработает, человека можно запереть на большичный.. скажем, после 2 дозы вакцины, и ъука - аннулировать только что выданный сертификат вакцинации сертом переболевшего. Вообще реальный сценарий. При этом - без вакцины чел ходил бы здоровый как слон, и мелкие дозы ковида из окружающей среды сам бы побеждал.
265056402
где эти все орви, раньше раза 2 за год что-то прилетало, теперь последняя "простуда" была реакцией на 2 дозу спутника. О да, много чего болит, но видимо сам организм не хочет давать денег упырям.
Мне кажется, они очень спешат навариться, потому что похоже, что золотая жила иссякает
VKuser86752872
Уже негде искать, видимо, сейчас каждому с ОРВИ будут писать в диагноз "ковид". Ведь и не проверишь! Поэтому не стоит соваться за больничным с ОРВИ, напишут мало того, еще и залечат к чертовой матери. Одни выписки препарата ксарелто чего стоят - направо и налево всем выписывают, а у людей кровотечения от него, инфаркты, падает давление до 90/50!!! Никому ничего не надо, никто ничего не проверяет. Такое ощущение, что у инициатора этой затеи психическое отклонение. Особенно "упустить больных" звучит как "упустить преступников" или "упустить наживу". Люди уже просто смеются надо всем этим, до поры до времени, пока за вилы не возьмутся.
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