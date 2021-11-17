Роспотребнадзор: Все пациенты с ОРВИ будут тестироваться на СOVID-19

Уже негде искать, видимо, сейчас каждому с ОРВИ будут писать в диагноз "ковид". Ведь и не проверишь! Поэтому не стоит соваться за больничным с ОРВИ, напишут мало того, еще и залечат к чертовой матери. Одни выписки препарата ксарелто чего стоят - направо и налево всем выписывают, а у людей кровотечения от него, инфаркты, падает давление до 90/50!!! Никому ничего не надо, никто ничего не проверяет. Такое ощущение, что у инициатора этой затеи психическое отклонение. Особенно "упустить больных" звучит как "упустить преступников" или "упустить наживу". Люди уже просто смеются надо всем этим, до поры до времени, пока за вилы не возьмутся.