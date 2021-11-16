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Пострадавшему от ковидных ограничений Эрмитажу выделят 200 миллионов

Эрмитаж и Большой театр получат по 200 миллионов из резервного фонда

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Больше 2,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительство направит на поддержку театров, музеев, концертных и выставочных залов. Такое распоряжение подписал 15 ноября председатель правительства Михаил Мишустин.

Из них более 1,2 миллиарда рублей будет направлено на субсидии театрально-концертным организациям, а 606 миллионов рублей — на поддержку музеев.

Для двух учреждений культуры подготовили отдельные транши. Так, 196 миллионов рублей выделят Большому театру России, ещё 197 миллионов рублей — Государственному Эрмитажу.

Такие меры понадобились из-за того, что театры, музеи и концертные организации были вынуждены ограничить заполняемость залов по новым санитарным нормам. Это привело к снижению их доходов, при этом учреждения культуры несут обязательства по зарплатам, коммунальным и налоговым платежам.

Как сообщала раньше «Фонтанка», 11 ноября на заседании правительства было принято решение выделить дополнительное финансирование на сферу культуры.

В Петербурге с 8 ноября цирки, концертные залы, кинотеатры, ледовые катки работают до 23:00. Попасть туда, а также в музеи и театры, которые не прекращали деятельность и в нерабочие дни, можно по QR-кодам.

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Комментарии (6)

260795851
Может миллиардер Пиотровский поделится с Эрмитажем своей зарплатой и этого будет достаточно?
Карабас Барабас
"учреждения культуры несут обязательства по зарплатам, коммунальным и налоговым платежам". Я правильно понимаю что, в правительстве уверены что остальные организации таких обязательств не имеют?
тов
Уважаемая фонтанка! Напишите плиз перечень автомашин семьи пиотровских. Вы публиковали фото при ввдаче служебной семерки бмв. А на чем сейчас ездят дедушка, папа и внучек пиотровские? А члены их расширенной семейки на шее у бюджета?
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