Пострадавшему от ковидных ограничений Эрмитажу выделят 200 миллионов

Для двух учреждений культуры подготовили отдельные транши. Так, 196 миллионов рублей выделят Большому театру России, ещё 197 миллионов рублей — Государственному Эрмитажу.

Из них более 1,2 миллиарда рублей будет направлено на субсидии театрально-концертным организациям, а 606 миллионов рублей — на поддержку музеев.

Больше 2,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительство направит на поддержку театров, музеев, концертных и выставочных залов. Такое распоряжение подписал 15 ноября председатель правительства Михаил Мишустин.

Такие меры понадобились из-за того, что театры, музеи и концертные организации были вынуждены ограничить заполняемость залов по новым санитарным нормам. Это привело к снижению их доходов, при этом учреждения культуры несут обязательства по зарплатам, коммунальным и налоговым платежам.



Как сообщала раньше «Фонтанка», 11 ноября на заседании правительства было принято решение выделить дополнительное финансирование на сферу культуры.



В Петербурге с 8 ноября цирки, концертные залы, кинотеатры, ледовые катки работают до 23:00. Попасть туда, а также в музеи и театры, которые не прекращали деятельность и в нерабочие дни, можно по QR-кодам.

