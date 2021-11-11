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Правительство направит свыше 2 миллиардов рублей учреждениям культуры, пострадавшим от ограничений

Мишустин рассказал о компенсации ограничений учреждениям культуры

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В ходе заседания правительства 11 ноября премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки учреждений культуры, пострадавших от ограничений.

«Из-за распространения коронавирусной инфекции им приходится непросто, — подчеркнул он. — По-прежнему действуют различные ограничения при посещении культурных мероприятий. В результате театры, музеи, концертные и выставочные залы испытывают финансовые трудности. Они получают меньший доход от своей деятельности. Но при этом должны исполнять свои обязательства по коммунальным, налоговым и другим платежам и, конечно, по зарплатам для своих сотрудников, причём в полном объёме».

На поддержание работы учреждений культуры будет направлено 2 миллиарда рублей — по словам премьер-министра, эти «средства позволят сохранить коллективы и продолжить деятельность».

В Петербурге с 8 ноября цирки, концертные залы, кинотеатры, ледовые катки работают до 23:00. Попасть туда, а также в музеи и театры, которые не прекращали деятельность и в нерабочие дни, можно по QR-кодам.

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