Правительство направит свыше 2 миллиардов рублей учреждениям культуры, пострадавшим от ограничений

В ходе заседания правительства 11 ноября премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки учреждений культуры, пострадавших от ограничений.
«Из-за распространения коронавирусной инфекции им приходится непросто, — подчеркнул он. — По-прежнему действуют различные ограничения при посещении культурных мероприятий. В результате театры, музеи, концертные и выставочные залы испытывают финансовые трудности. Они получают меньший доход от своей деятельности. Но при этом должны исполнять свои обязательства по коммунальным, налоговым и другим платежам и, конечно, по зарплатам для своих сотрудников, причём в полном объёме».
На поддержание работы учреждений культуры будет направлено 2 миллиарда рублей — по словам премьер-министра, эти «средства позволят сохранить коллективы и продолжить деятельность».
В Петербурге с 8 ноября цирки, концертные залы, кинотеатры, ледовые катки работают до 23:00. Попасть туда, а также в музеи и театры, которые не прекращали деятельность и в нерабочие дни, можно по QR-кодам.