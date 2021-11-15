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На Октябрьской железной дороге испытывают новые «Сапсаны»

Поезда модели «Сапсан» из третьей партии проходят испытания на Октябрьской железной дороге. Закончить предполагается весной 2022 года.

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Как сообщили в ОЖД 15 ноября, тормозную систему, а также работу программного обеспечения проверили на перегоне Окуловка — Мстинский мост. Перед тем как выйти на линию, новые «Сапсаны» должны пройти еще ряд тестов, среди которых проверка работы системы информирования, климатической установки, иного сервисного оборудования.

ОЖД

Ранее сообщалось, что поезд нового поколения «Сапсанов» прибыл в Морской порт Петербурга. Новая партия составит 13 десятивагонных составов. Сейчас на линии Петербург — Москва — Нижний Новгород задействованы 16 «Сапсанов».

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Комментарии (1)

houspi
"между Петербург – Москва – Нижний Новгород" - это на каком русском?
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