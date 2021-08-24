В Петербург начали прибывать новые «Сапсаны» — их доставляют морем. Об этом 24 августа рассказали в пресс-службе Siemens Mobility и показали видео приезда поездов.
«Человек-паук раскачивается, Супермен летает, а как же наш Ледяной Всадник [«Сапсан»] добирается до места своей миссии? Недавно в Санкт-Петербург прибыл первый [из них], совершив долгое путешествие на корабле», — поделились в компании.
Сейчас уже 16 «Сапсанов» возят пассажиров на пути Петербург — Москва — Нижний Новгород, надежно работая «даже в суровом российском климате», уточнили в компании. Скоро к ним присоединится новый десятивагонный коллега.
Первый «Сапсан» из новой серии (13 поездов) планируют выпустить на маршрут в следующем году, остальные — в течение двух лет.