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«Ледяной Всадник добрался до места миссии»: в Петербург морем доставляют новые «Сапсаны»

В Морской порт Петербурга прибывают новые поезда «Сапсан» от Siemens Mobility

В Петербург начали прибывать новые «Сапсаны» — их доставляют морем. Об этом 24 августа рассказали в пресс-службе Siemens Mobility и показали видео приезда поездов.

«Человек-паук раскачивается, Супермен летает, а как же наш Ледяной Всадник [«Сапсан»] добирается до места своей миссии? Недавно в Санкт-Петербург прибыл первый [из них], совершив долгое путешествие на корабле», — поделились в компании.

Сейчас уже 16 «Сапсанов» возят пассажиров на пути Петербург — Москва — Нижний Новгород, надежно работая «даже в суровом российском климате», уточнили в компании. Скоро к ним присоединится новый десятивагонный коллега.

Первый «Сапсан» из новой серии (13 поездов) планируют выпустить на маршрут в следующем году, остальные — в течение двух лет.

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Комментарии (2)

Zet
Почему сами в Росии такие поезда не строим? Ведь не бог весть что. Современные высокоскоростные поезда намного быстрее "Сапсанов". Давно уже могли бы аналогичные "Сапанам" спроектировать и построить а не в Германии закупать.
mallaga
Так в какой стране Сапсаны собирались? Производство Сименс не только же в Германии располагается?
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