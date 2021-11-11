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В трубе на Наличной снова брешь. Местные жители не понимают, почему ремонтируют так часто

На Васильевском острове снова ремонтируют трубопровод

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 11 ноября ведут работы в районе дома 49 по Наличной улице в Василеостровском районе. Местная жительница по имени Елена обратила внимание на регулярный ремонт.

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«После капремонта теплосети у дома на Наличной, 49, регулярно ремонтируют трубопровод, отключая отопление и горячую воду на 2–3 дня. В этом сезоне 26–28 октября и вот сейчас на два дня снова отключили. Не было отопления по несколько дней и зимой, и весной. На жалобу был ответ: ремонтные работы ведет «Теплосеть» — Комитет по энергетике. Как узнать, почему же уже как минимум в пятый раз ведут работы на одном и том же месте?» — задала Елена вопрос «Фонтанке».

«С 10:00 11 ноября специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» выполняют работы по замене ненадёжного участка трубопровода по адресу: улица Одоевского, 31, выявленного в ходе проведения плановой внутритрубной диагностики. Окончание работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 06:00 12 ноября», — рассказали в пресс-службе компании.

Внутритрубное сканирование проводится на базе передвижной автолаборатории с помощью телеуправляемого робота-диагноста. Перемещаясь внутри трубы, робот измеряет толщину ее стенок, выявляет ненадежные участки и проводит видеоконтроль состояния сварных швов. Это позволяет обнаружить такие дефекты теплосетей, как коррозионные отслоения, вмятины, внутренние и внешние утончения стенок металла. Результаты визуально-измерительного контроля и электромагнитной толщинометрии выводятся на монитор оператора, который оценивает обнаруженные повреждения. По окончании диагностики ненадежные участки подлежат оперативной замене.

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Комментарии (4)

Demian_energo
угол Ветеранов и Лени Голикова. На протяжении последних 10 лет каждую зиму копают в одном и том же месте по 3-4 раза за зиму (соответственно сидим без отопления в это время). Не поверю, что Теплосеть такая безмозглая и не может определить причину порывов или заменить летом всю трубу
ivan5_5e4d10fe646f6
Вакцина затo как часы рабoтает. Её делали прoфессиoналы с oпытoм. Лучшие умы. Всем прививаться неoбхoдимo!
260569221
Ну как почему так часто?!!
Чтобы бюджет освоить!!
Вы чего там, местные жители??
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