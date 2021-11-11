В трубе на Наличной снова брешь. Местные жители не понимают, почему ремонтируют так часто

«После капремонта теплосети у дома на Наличной, 49, регулярно ремонтируют трубопровод, отключая отопление и горячую воду на 2–3 дня. В этом сезоне 26–28 октября и вот сейчас на два дня снова отключили. Не было отопления по несколько дней и зимой, и весной. На жалобу был ответ: ремонтные работы ведет «Теплосеть» — Комитет по энергетике. Как узнать, почему же уже как минимум в пятый раз ведут работы на одном и том же месте?» — задала Елена вопрос «Фонтанке».



«С 10:00 11 ноября специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» выполняют работы по замене ненадёжного участка трубопровода по адресу: улица Одоевского, 31, выявленного в ходе проведения плановой внутритрубной диагностики. Окончание работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 06:00 12 ноября», — рассказали в пресс-службе компании.