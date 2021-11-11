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На Васильевском острове и в районе Финляндского вокзала ограничат движение, а в Полюстрово и на Петроградской стороне — частично перекроют

ГАТИ сообщила о новых ограничениях движения в Петербурге с 13 ноября

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На период с 13 по 26 ноября из-за работ по прокладке инженерных сетей в Василеостровском районе будет временно ограничено движение транспорта по 14–15-й линии В.О. — от Малого проспекта В.О. до Камской улицы. Об этом 11 ноября сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Также с 13 ноября и до 13 января 2022 года для транспорта полностью закроют участок Кондратьевского проспекта — по направлению от улицы Ватутина до Арсенальной улицы в Калининском районе. Там будут ремонтировать дорожное покрытие в зоне трамвайных путей.

Кроме этого с 13 ноября по 12 декабря по той же причине ограничивается движение по Большому Сампсониевскому проспекту — от Боткинской улицы до Финляндского проспекта в Выборгском районе города.

В свою очередь, с 15 по 25 ноября автомобилистам придётся потерпеть в Петроградском районе, где работы по прокладке газопровода ограничат движение по Средней Колтовской улице — от Корпусной до Петергофской улицы. С 26 ноября по 8 декабря движение по данному участку будет полностью закрыто, а также ограничено по Корпусной улице — от Малой Зелениной до Пионерской улицы.

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Комментарии (1)

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Если оценивать эти перекрытия с точки зрения вредительства, то можно ставить пятерку. Перекрыть одновременно две магистрали, по которым рассасывается траффик на север с литейного моста, это заявка на успех.
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