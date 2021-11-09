Тоннель на дамбе Петербурга сузят на день, чтобы отремонтировать после ДТП

На дамбе в Петербурге 10 ноября вновь ограничат проезд по тоннелю из-за ДТП. На этот раз для водителей будет закрыта одна полоса на внешнем кольце.



Как сообщает дирекция Комплекса защитных сооружений Петербурга, с 9:00 до 22:00 среды будет перекрыта левая полоса в Финском транспортном отсеке тоннеля. Там будут восстанавливать каркас крепления и менять облицовочные панели после ДТП. Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе дирекции, авария произошла 5 ноября: легковой автомобиль прицепом повредил панели тоннеля. Для устранения последствий движение перекрывали на 20 минут.