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Тоннель на дамбе Петербурга сузят на день, чтобы отремонтировать после ДТП

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На дамбе в Петербурге 10 ноября вновь ограничат проезд по тоннелю из-за ДТП. На этот раз для водителей будет закрыта одна полоса на внешнем кольце.

Как сообщает дирекция Комплекса защитных сооружений Петербурга, с 9:00 до 22:00 среды будет перекрыта левая полоса в Финском транспортном отсеке тоннеля. Там будут восстанавливать каркас крепления и менять облицовочные панели после ДТП. Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе дирекции, авария произошла 5 ноября: легковой автомобиль прицепом повредил панели тоннеля. Для устранения последствий движение перекрывали на 20 минут.

Напомним, что сегодня до шести часов вечера перекрыты две полосы движения в Невском транспортном отсеке. Там проводят дефектовку оборудования и оценивают ущерб, нанесенный негабаритными грузовиками, прорвавшимися в тоннель 3 ноября.

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