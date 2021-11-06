«Яндекс» заявил о недобросовестности рестораторов Петербурга, сообщивших об отключении от сервиса доставки во время локдауна

сообщил «Фонтанке» о «десятках» жалоб владельцев небольших заведений в Петербурге на отключение от сервиса. В этом они увидели «выживание маленьких игроков» в период локдауна. Руководители нескольких заведений подтвердили, что им пришли письма от «Яндекс. Еды» с уведомлением о приостановке услуги. В причинах указывалась «подозрительная активность». По версии предпринимателей, это связано с тем, что они не пользуются услугами курьеров сервиса.

«Яндекс» прокомментировал статью «Фонтанки» об исключении ряда петербургских объектов общепита от сервиса «Яндекс.Еда». Как заявили в корпорации, многие из них ранее предоставляли недостоверные сведения и искажали своё время доставки. Эти действия, как подчеркивают в «Яндексе», оттесняют «добросовестных рестораторов» в выдаче и снижают им выручку.

«Добросовестный ресторан легко сможет пройти проверку на клоны и продолжить принимать заказы. Указанные рестораны не смогли подтвердить свое реальное местонахождение и показать условия, в которых происходит приготовление блюд», — заявили в «Яндексе» корреспонденту «Фонтанки».



В компании также добавили, что информация о массовых блокировках не соответствует действительности, а количество активных петербургских ресторанов на платформе не сократилось. В отношении партнеров сервиса, как уточнили там, были приостановлены обычные проверки во время локдауна, однако единичные рестораны все же могли получать уведомления в случае «срабатывания алгоритма, выявляющего дубли».

««Яндекс.Еда» считает практику создания клонов проявлением недобросовестной конкуренции. Дубликаты ресторанов мешают зарабатывать реальным заведениям и вводят в заблуждение клиентов. Жалобы клиентов — еще один из критериев, которые учитывает алгоритм отслеживания клонов», — заявили в компании.

Также там ответили на претензию о приоритете в выдаче. Факторами, которые влияют на это, как уточнили в компании, являются расстояние до пользователя, скорость приготовления блюд, опыт предыдущих пользователей, а также история прошлых заказов конкретного пользователя. «Способ доставки не влияет на место ресторана в приложении», — подчеркнули в «Яндексе».