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«Яндекс» заявил о недобросовестности рестораторов Петербурга, сообщивших об отключении от сервиса доставки во время локдауна

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«Яндекс» прокомментировал статью «Фонтанки» об исключении ряда петербургских объектов общепита от сервиса «Яндекс.Еда». Как заявили в корпорации, многие из них ранее предоставляли недостоверные сведения и искажали своё время доставки. Эти действия, как подчеркивают в «Яндексе», оттесняют «добросовестных рестораторов» в выдаче и снижают им выручку.

Ранее исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков

сообщил «Фонтанке» о «десятках» жалоб владельцев небольших заведений в Петербурге на отключение от сервиса. В этом они увидели «выживание маленьких игроков» в период локдауна. Руководители нескольких заведений подтвердили, что им пришли письма от «Яндекс. Еды» с уведомлением о приостановке услуги. В причинах указывалась «подозрительная активность». По версии предпринимателей, это связано с тем, что они не пользуются услугами курьеров сервиса.

«Добросовестный ресторан легко сможет пройти проверку на клоны и продолжить принимать заказы. Указанные рестораны не смогли подтвердить свое реальное местонахождение и показать условия, в которых происходит приготовление блюд», — заявили в «Яндексе» корреспонденту «Фонтанки».

В компании также добавили, что информация о массовых блокировках не соответствует действительности, а количество активных петербургских ресторанов на платформе не сократилось. В отношении партнеров сервиса, как уточнили там, были приостановлены обычные проверки во время локдауна, однако единичные рестораны все же могли получать уведомления в случае «срабатывания алгоритма, выявляющего дубли».

««Яндекс.Еда» считает практику создания клонов проявлением недобросовестной конкуренции. Дубликаты ресторанов мешают зарабатывать реальным заведениям и вводят в заблуждение клиентов. Жалобы клиентов — еще один из критериев, которые учитывает алгоритм отслеживания клонов», — заявили в компании.

Также там ответили на претензию о приоритете в выдаче. Факторами, которые влияют на это, как уточнили в компании, являются расстояние до пользователя, скорость приготовления блюд, опыт предыдущих пользователей, а также история прошлых заказов конкретного пользователя. «Способ доставки не влияет на место ресторана в приложении», — подчеркнули в «Яндексе».

В компании добавили, что в период локдауна и нерабочие дни работа с ресторанами происходит в усиленном режиме и с привлечением дополнительных сотрудников.

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Комментарии (7)

uKho
Никогда не пользовался услугами доставщиков еды, да и не стану 🙂
al_je
Конечно, Яндекс злой монстр, а мелкие рестораторы все как на подбор душки. Начинаешь делать заказ около 13 - у них еще печь не топлена, просят снять заказ, хотя по графику - с 10. Привозят часть заказа - остальное решили не делать, но офф "забыли положить", часть заказа несъедобна, часть заказа прокисла. Денег, как за крыло самолета.

Точно неподъемные требования сфотографировать вывеску с графиком работы, зал, разрешение на продажу еды? Или это истерика присосавшихся без контроля и ответственности к общему пирогу постковидного шока загнанных в клетки?
lenten
Зачем Яндексу отключать рестораны, если он на них зарабатывает?
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