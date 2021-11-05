«Меги» под Петербургом заработают в обычном режиме с 8 ноября

С понедельника, 8 ноября, торговля в Ленинградской области возвращается в обычный режим работы, в целом — с ограничениями, которые действовали до начала нерабочей недели. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти. В частности, возобновят работу торговые центры, деятельность которых была приостановлена или ограничена. Речь в том числе идёт о таких ТЦ, как «Мега-Парнас», «Мега-Дыбенко» и других.

При этом уточняется, что в отношении сферы услуг и развлечений, а также музеев сохранятся требования, введённые с 30 октября (QR-коды — в том числе). В перспективе же снятие ограничений будет зависеть от того, насколько активно жители будут прививаться от коронавируса, уточнили в правительстве 47-го региона.

