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«Меги» под Петербургом заработают в обычном режиме с 8 ноября

Торговые центры в Ленобласти возобновят работу после локдауна

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С понедельника, 8 ноября, торговля в Ленинградской области возвращается в обычный режим работы, в целом — с ограничениями, которые действовали до начала нерабочей недели. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти. В частности, возобновят работу торговые центры, деятельность которых была приостановлена или ограничена. Речь в том числе идёт о таких ТЦ, как «Мега-Парнас», «Мега-Дыбенко» и других.

При этом уточняется, что в отношении сферы услуг и развлечений, а также музеев сохранятся требования, введённые с 30 октября (QR-коды — в том числе). В перспективе же снятие ограничений будет зависеть от того, насколько активно жители будут прививаться от коронавируса, уточнили в правительстве 47-го региона.

«Фонтанка» писала, что власти Ленобласти приняли решение не продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Закончится локдаун и в Петербурге. Правда, QR-коды сохранятся для отелей, театров и музеев.

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Комментарии (2)

sakorol
вместо музеев и театров будем ходить в меги там ку код не спрашивают
ДуремарСПб.
Мега приплачивает хоть за джинсу?)
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