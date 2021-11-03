Директора фирмы по продаже подержанных машин задержали за угон в Петербурге

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в угоне «Ленд Крузера» у автосалона. Им оказался директор фирмы по продаже подержанных автомобилей.



Как сообщает 3 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 8 октября 2020 года в полицию Приморского района поступило заявление об угоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200, принадлежащего компании-автодилеру. Было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

В 19:30 2 ноября 2021 года сотрудники уголовного розыска у дома 18А по улице Ильюшина задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 33-летний житель Мурино, работающий директором по продажам автомобилей с пробегом в коммерческой фирме. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.