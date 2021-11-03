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Директора фирмы по продаже подержанных машин задержали за угон в Петербурге

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Полиция Петербурга задержала подозреваемого в угоне «Ленд Крузера» у автосалона. Им оказался директор фирмы по продаже подержанных автомобилей.

Как сообщает 3 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 8 октября 2020 года в полицию Приморского района поступило заявление об угоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200, принадлежащего компании-автодилеру. Было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

В 19:30 2 ноября 2021 года сотрудники уголовного розыска у дома 18А по улице Ильюшина задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 33-летний житель Мурино, работающий директором по продажам автомобилей с пробегом в коммерческой фирме. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

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Комментарии (11)

Tattiana
Апофегей! Заголовок:
«Пришла четвертая волна коронавируса»: в Волгограде клинический совет требует новых запретов из-за COVID-19,
а в статье - про угон Ленд Крузера.
Может, журналистам/редакторам в смс о начислении зар.платы фигу присылать?
Pilat
Необычно.
Как правило угонщиков отпускают домой под подписку, как социально близких либеральной шушере.
А тут вор у вора украл...наверное за нарушение кодекса либеральных понятий - не воровать у своих, решили наказать.
Mr.Long
Задержали у дома 18 по ул.Ильюшина? ))))))
Прямо у себя в кабинете что ли? )))
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