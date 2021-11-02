В Михайловском театре снимают сериал о балетных интригах с Дапкунайте

На сцене Михайловского театра снимают сериал о любви и интригах в балетном мире. Фотографии со съемок опубликовал 1 ноября в своем инстаграм-аккаунте режиссер Евгений Сангаджиев («Хеппи-энд»).
Сюжет рассказывает об экс-балерине Руте Майерс (Ингеборга Дапкунайте), сейчас она — знаменитый хореограф и возвращается на сцену после 30-летнего перерыва. За это время бывший возлюбленный Руты (Игорь Гордин) стал художественным руководителем театра, бывшая подруга — его женой, а враги героини заняли влиятельные посты в театре. Чтобы поставить спектакль, Руте предстоит разобраться с тайнами прошлого.
Сценарий сериала, который называется просто — «Балет», — написал Лев Мурзенко («Триггер»). Роли вместе с профессиональными актерами исполнят известные танцовщики: прима-балерина Театра балета Бориса Эйфмана Мария Абашова, солистка балетной труппы Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Ксения Шевцова, танцор и хореограф Владимир Варнава.
Сериал выйдет в конце 2021 года.