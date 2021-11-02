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В Михайловском театре снимают сериал о балетных интригах с Дапкунайте

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На сцене Михайловского театра снимают сериал о любви и интригах в балетном мире. Фотографии со съемок опубликовал 1 ноября в своем инстаграм-аккаунте режиссер Евгений Сангаджиев («Хеппи-энд»).

Сюжет рассказывает об экс-балерине Руте Майерс (Ингеборга Дапкунайте), сейчас она — знаменитый хореограф и возвращается на сцену после 30-летнего перерыва. За это время бывший возлюбленный Руты (Игорь Гордин) стал художественным руководителем театра, бывшая подруга — его женой, а враги героини заняли влиятельные посты в театре. Чтобы поставить спектакль, Руте предстоит разобраться с тайнами прошлого.

Фото: скриншот со страницы https://www.instagram.com/sangadzhiev__/
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Сценарий сериала, который называется просто — «Балет», — написал Лев Мурзенко («Триггер»). Роли вместе с профессиональными актерами исполнят известные танцовщики: прима-балерина Театра балета Бориса Эйфмана Мария Абашова, солистка балетной труппы Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Ксения Шевцова, танцор и хореограф Владимир Варнава.

Сериал выйдет в конце 2021 года.

Фото: скриншот со страницы https://www.instagram.com/sangadzhiev__/

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Комментарии (2)

266171844
А кто нам вменил, что эта Дапкунайте является хорошей актрисой? Внешность Щелкунчика с приклеенной усмешечкой и одноплановые роли. Гнать бы ее подальше от Михайловского.
07A
В роли солиста балета Михаил Пореченков?
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