В Михайловском театре снимают сериал о балетных интригах с Дапкунайте

На сцене Михайловского театра снимают сериал о любви и интригах в балетном мире. Фотографии со съемок опубликовал 1 ноября в своем инстаграм-аккаунте режиссер Евгений Сангаджиев («Хеппи-энд»).

Сюжет рассказывает об экс-балерине Руте Майерс (Ингеборга Дапкунайте), сейчас она — знаменитый хореограф и возвращается на сцену после 30-летнего перерыва. За это время бывший возлюбленный Руты (Игорь Гордин) стал художественным руководителем театра, бывшая подруга — его женой, а враги героини заняли влиятельные посты в театре. Чтобы поставить спектакль, Руте предстоит разобраться с тайнами прошлого.