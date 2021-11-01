В России солдатам-срочникам хотят разрешить заключать контракты о службе в ФСБ

Законопроект, предлагающий разрешить солдатам, проходящим службу по призыву, заключать контракт на службу в Федеральной службе безопасности, внесла в Госдуму группа депутатов от «Единой России». Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента 1 ноября.



Документ содержит поправки в федеральный закон № 53 «О воинской обязанности и военной службе». Они предлагают позволить срочникам заключить контракт на службу в органах ФСБ, если получили до призыва среднее профессиональное образование.

