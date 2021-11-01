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В России солдатам-срочникам хотят разрешить заключать контракты о службе в ФСБ

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Законопроект, предлагающий разрешить солдатам, проходящим службу по призыву, заключать контракт на службу в Федеральной службе безопасности, внесла в Госдуму группа депутатов от «Единой России». Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента 1 ноября.

Документ содержит поправки в федеральный закон № 53 «О воинской обязанности и военной службе». Они предлагают позволить срочникам заключить контракт на службу в органах ФСБ, если получили до призыва среднее профессиональное образование.

В настоящее время такие граждане могут заключать контракты на службу в Вооруженных силах России, Нацгвардии, спасательных формированиях МЧС, СВР и ФСО.

В пояснительной записке говорится, что поправки позволят расширить источники пополнения кадровыми ресурсами ФСБ.

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Комментарии (5)

VKuser279092
Симптом. Скоро в АПешку трудовых мигрантов брать начнут. С этим режимом нормальные из местных не сотрудничают. Что даёт немного надежды на будущее страны.
Урус-Баши
Среднего образования достаточно? В КГБ брали отличников из лучших ВУЗов. Среднее явно маловато было после Берии. Деградирует всё.
Lynnot78
Это про пограничников?
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