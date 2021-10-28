У ДДТ вышел новый альбом «Творчество в пустоте». Мнения о нем разошлись

Группа ДДТ 28 октября выложила для бесплатного прослушивания свой новый альбом «Творчество в пустоте». Поклонники коллектива, поддержавшие его во время краудфандинговой кампании, могли получить его на неделю раньше.

На новой пластике — 12 песен, стилистически разных, что не оставляет ощущения цельности и концептуальности сборника.

Часть композиций — например, открывающая альбом «Муха», — были ранее известны слушателям. «Муха», кстати, оказалась треком с наиболее «тяжелым» звучанием из представленных здесь, несмотря на продолжительную джазовую импровизацию. Из других ранее знакомых песен на диске — «Тень на стене» (клип на нее группа представила еще в июне) и «Солнце взойдет».



У одних слушателей альбом получил характеристику «социального» и даже «остросоциального»: например, в песне «Борщевик» (в припеве которой Шевчук ненароком «выдал Меладзе» в музыкальном плане) можно услышать, что «борщевики могучи, как силовики» и прорастают «в ЖКХ, магазине, министерстве и Думе». А песня «В магазине», где есть слова «в «Пятерочке» у ценников стоять, достоинство храня», поднимает тему бедности населения. Примеры свободолюбивой лирики — «Хор» (это рэп-композиция, к сожалению, весомо проигрывающая коллегам по этому цеху в плане современности аранжировок), «На краю» и «Где я».

Одна из песен пластинки, ранее не выпускавшаяся, — «Маме» — знакома петербургским поклонникам группы по концерту 2019 года в БКЗ «Октябрьский», о чем рассказывала «Фонтанка». В целом очень удачная композиция, к сожалению, сильно проиграла самой себе из-за времени выхода — «повестка» в обществе значительно изменилась, в том числе из-за пандемии и принятых из-за нее мер.

А вот наиболее «ударной» по лирике и стилю, максимально отвечающему «старому-доброму ДДТ», кажется песня «Евгений», наполненная сатирическими и трагическими пассажами о жизни в стране, наложенными на сюжет о жизни героев пушкинского «Евгения Онегина» в конце XX века («Росли ракеты и свекла, / Неспешно кровь бойцов текла / В деревни наши из Афгана»).