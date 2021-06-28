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Группа «ДДТ» похоронила телевизор в новом клипе «Тень на стене»

Группа Юрия Шевчука «ДДТ» представила новый клип — «Тень на стене». Чёрно-белый фильм режиссёра Петра Тернового показывает человека с завязанными глазами, который идет по дороге, усыпанной граблями, перекати-поле из колючей проволоки, бойца ОМОН, летающего в небе, как воздушный гимнаст, и множество других образов, перекликающихся с окружающим настоящим.

«Скифы и гунны в придорожном кафе. Мир, каким его знали, подходит к концу. Новый день в камуфляже. Новый бог в галифе. Потери иллюзий расстоянием к лицу…» — медленно уходит в медитативный трип-хоп живой классик русского рока.

Повествование сначала напоминает сон взрослого человека, который не может вырваться из информационных потоков, но, когда автор переходит на собственное «я», пугающий сюрреализм сменяется «перестройкой». Невидящий танцует над граблями, деревянный столб раскалывается под молотом строителя разделительной линии поперёк дороги, запретительные предписания чиновника с монетами вместо глаз сдувает ветер, а горожане, пришедшие на эту пустошь, закапывают в могилу крупногабаритный плазменный телевизор.

«Ваша концептуальность — желать и иметь. В золотых черепах спит нейронная сеть. Я искал справедливость, боясь утонуть. В своей собственной тьме я прошёл этот путь…» — продолжает монолог без припева лидер «ДДТ», растворяясь на дне лодки прямо в небе и уходя по свободной от преград дороге вдаль.

Фото: Фото — скрншот YouTube / officialddt
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В недавнем интервью в эфире «Вечернего Урганта» Юрий Шевчук рассказал, что сейчас группа работает над 28 новыми песнями, которые будут изданы на нескольких альбомах.

Новая работа «Тень на стене» стала третьим видеоклипом «ДДТ» в 2021 году. Ранее были представлены клипы на песни «В Постели» и «Борщевик». В конце 2020 года DDT представила песню «2020», клип на которую был снят в недострое в Мурино.

9 октября группа планирует дать большой концерт в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» в рамках российского тура.

Фото: Фото — скрншот YouTube / officialddt

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Комментарии (3)

Igor_VS
Кстати один их немногих, что спорил с Путиным в прямой трансляции. По моему - последний. Но это было давно.
Antuan Rokanten
Очень хороший клип. Посмотрел его с удовольствием.
Mimo_Prohodil
Хорошо
Просто отлично отражены реалии сегодняшней России-матушки
Спасибо
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